La DANA Adam golpea con fuerza Baleares: calles anegadas, carreteras cortadas y caos en el aeropuerto de Ibiza

Los detalles Formentera ha quedado cubierta de agua, con acumulados de más de 130 litros por metro cuadrado y decenas de incidencias. Por su parte, en Ibiza, ha vuelto a sonar el ES-Alert en los teléfonos.

Baleares enfrenta graves inundaciones debido a la DANA Adam, con un aviso rojo activo. Mallorca, Ibiza y Formentera son las más afectadas, y la lluvia intensa persiste. En Formentera, el agua ha cubierto caminos y carreteras, y la parroquia de La Mola sufre inundaciones con más de un palmo de agua. La isla acumula más de 130 litros por metro cuadrado y múltiples incidencias. En Ibiza, el temporal ha causado caos en el aeropuerto, con goteras y vuelos desviados, acumulando más de 120 litros por metro cuadrado. La UME se ha desplegado en Mallorca, instando a evitar áreas inundables.

Baleares ha estado en aviso rojo por la DANA Adam. Hay graves inundaciones en Mallorca, en Ibiza y en Formentera. Además, continúa la preocupación porque ha empezado a llover otra vez con fuerza.

Desde el aire, Formentera parece otra isla, y es que el agua lo cubre absolutamente todo. Se extiende por los aparcamientos, invade los caminos y borra los límites de algunas carreteras.

Las últimas horas en la isla están siendo muy complicadas, con agua colándose por cualquier hueco que encuentra. La parroquia de La Mola ha sufrido las consencuencias de estas pontentes lluvias, con más de un palmo de agua en su interior. Bancos, paredes y el altar rodeados por una escena completamente insólita.

La DANA Adam deja ya en la isla acumulados de más de 130 litros por metro cuadrado y decenas de incidencias.

Desde dentro, unos vecinos ven cómo el agua golpea con esa fuerza la puerta, o cómo, desde lo alto de una ladera, una cascada enorme se precipita pendiente abajo, abriéndose paso por la roca.

Un temporal que también está teniendo mucha intensidad en Ibiza. Allí, ha vuelto a sonar el ES-Alert en los teléfonos.

Se han vivido horas caóticas en el aeropuerto, con goteras por toda la terminal. Fuera, la acumulación de agua en la pista obligaba a interrumpir las operaciones, con aviones desviados a otros aeropuertos.

En Ibiza han caído más de 120 litros por metro cuadrado. Hay tramos de carreteras cortados. La UME ya se ha desplegado en Mallorca, donde pide a los vecinos que no se acerquen a torrentes ni áreas inundables y que eviten zonas bajas.

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