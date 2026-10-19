El portavoz de la AEMET admite que en el Mediterráneo existen "parecidos a los ciclones tropicales": "Las nubes de tormenta son más vigorosas"

Rubén del Campo ha destacado que la temperatura del Mar Mediterráneo es más alta de lo normal, lo que puede generar tormentas "más vigorosas".

Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, ha advertido en Más Vale Tarde que la temperatura del agua del mar cada vez es más alta y eso genera climatología más adversa.

"Tenemos un Mar Mediterráneo que un poquito antes de que empezara el temporal estaba en temperaturas entre tres o cinco grados superiores a las normales para esta época del año, prácticamente de récord, y esto desde luego es energía. Como decimos, la DANA es el motor de las lluvias y la temperatura de agua del mar es el combustible. El combustible era de muy buena calidad y así hemos visto cómo estas lluvias torrenciales han dejado cantidades de precipitación extraordinarias", ha explicado sobre la DANA Adam que está golpeando nuestro país estos días.

Respecto a si esas temperaturas se mantienen o incluso aumentan en el Mediterráneo, Rubén del Campo ha advertido de que eso implica que haya "mucha más energía disponible": "¿Y esto en qué se traduce? En más humedad y así cuando lleguen las DANAS tenemos más humedad, más cantidad de lluvia que puede caer en poco tiempo y más energía. Y esto es importante porque las nubes de tormenta son más vigorosas, más grandes, alcanzan mayores tamaños y pueden producir fenómenos más adversos".

"¿Huracanes? Pues bueno, eso es muy difícil de saber si se producirán, pero desde luego algunos rasgos parecidos a los ciclones tropicales ya están mostrando algunas tormentas, lo vimos hace dos semanas también cerca de las costas de Cataluña así que en un futuro en el que la temperatura va a ir a más, pues desde luego no podemos descartar nada", ha comentado.

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