Una fallecida, inundaciones y cientos de incidencias: la DANA Adam deja una noche complicada en Cataluña, la C.Valenciana y Baleares

¿Qué ha pasado? "Parecía que se acababa el mundo", relata una vecina de Cabrera de Mar sobre las horas del temporal: "A mí me daba cosa porque bajaba como de lado, se movía todo, como un vendaval. Fue todo de golpe y no te daba tiempo a reaccionar", explica.

La primera noche de la DANA Adam ha sido especialmente complicada en el Mediterráneo, con lluvias torrenciales que provocaron inundaciones y problemas de circulación en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. En Cabrera de Mar, Barcelona, los Bombers hallaron el cuerpo de una mujer arrastrada por una riera. En Cataluña, localidades como Llinars del Vallès y Vilassar de Mar experimentaron intensas precipitaciones. En la Comunidad Valenciana, se registraron 112 avisos por incidentes como cascotes y ramas caídas, sin daños personales. En Baleares, Formentera acumuló 115 litros por metro cuadrado. La situación dejó una madrugada difícil para miles de personas.

La primera noche de la DANA Adam ha sido especialmente complicada en varios puntos del Mediterráneo. Las lluvias torrenciales han provocado inundaciones, problemas de circulación y escenas de gran tensión en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. La peor noticia ha llegado desde el municipio de Cabrera de Mar, en Barcelona, donde los Bombers han localizado el cuerpo de la mujer que había sido arrastrada por una riera durante la noche.

"Parecía que se acababa el mundo", relata una vecina de Cabrera de Mar sobre las horas del temporal: "A mí me daba cosa porque bajaba como de lado, se movía todo, como un vendaval. Fue todo de golpe y no te daba tiempo a reaccionar", explica sobre la intesidad de las precipitaciones.

La lluvia no tardó en hacer estragos en otros puntos de Cataluña. En localidades como Llinars del Vallès, la fuerza de la corriente llegó a empujar vehículos, mientras que en Vilassar de Mar los aguaceros y los relámpagos dejaron imágenes de una noche marcada por la inestabilidd meteorológica.

La madrugada también ha sido complicada en la Comunidad Valenciana, donde el temporal ha dejado numerosas incidencias. El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama Zurián, ha informado de un total de 112 avisos durante la noche: 43 en la provincia de Valencia, cuatro en Castellón y 65 en Alicante.

Según ha detallado, los incidentes están relacionados principalmente con "cascotes, ramas caídas y problemas de circulación", aunque no se han registrado daños personales en estas incidencias. Las precipitaciones han dejado también imágenes de gran intensidad en Castellón, mientras que en Elche, Alicante, la fuerza de la tormenta ha llevado a algunos vecinos a grabar desde sus balcones la evolución del temporal.

En Xàbia, también en la provincia de Alicante, se han acumulado más de 100 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas, una muestra de la intensidad de las lluvias que han afectado al litoral mediterráneo.

El temporal ha avanzado igualmente sobre Baleares. En Formentera, las lluvias torrenciales han ido anegando poco a poco una terraza a medida que transcurrían las horas. En la isla se han registrado 115 litros por metro cuadrado durante las últimas horas.

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