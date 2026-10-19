Un muerto al desprenderse una roca sobre un vehículo en Benaoján (Málaga)

Los detalles El hombre, de 41 años, ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas tras caer la roca desprendida sobre un turismo.

La Comunitat Valenciana ha sido la región más afectada por la DANA Adam, con Cataluña y Baleares también sufriendo sus efectos. En Andalucía, un hombre falleció en Benaoján (Málaga) tras el desprendimiento de una roca, posiblemente debido a las lluvias intensas. Arcos de la Frontera y Motril han experimentado inundaciones severas, arrastrando coches y contenedores. En Fuengirola, el agua alcanzó metro y medio, atrapando vehículos y causando daños significativos. Las emergencias han realizado más de 591 intervenciones en Andalucía. En la Región de Murcia, con aviso naranja, las actividades al aire libre en Cartagena han sido canceladas.

Un hombre de 41 años ha fallecido este lunes y otras tres personas han resultado heridas de carácter leve tras desprenderse una roca de una montaña y caer sobre un turismo en Benaoján (Málaga), según recoge la Agencia Efe citando a fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía. Su muerte podría deberse a los efectos de la DANA Adam, ya que el desprendimiento se produjo durante un momento de fuertes lluvias, pero aún no está confirmado.

La región ha sido golpeada por Adam. Calles inundadas, cataratas entre contenedores y en parques era la imagen en Arcos de la Frontera, en Cádiz. Las riadas calle abajo el agua ha bajado con tanta fuerza que se ha llevado a su paso los coches que estaban aparcados. Y en Motril, en Granada, coches cubiertos y más contenedores a la deriva por medio de una rotonda.

En Fuengirola, Málaga, algunos coches han quedado atrapados por el agua sin poder apenas circular. En las calles malacitanas, el agua ha alcanzado hasta metro y medio de altura en algunos puntos: "Vimos que nos entraba agua por aquí por la ventana. El agua me llegaba por aquí (se señala el cuello) y salí como pude".

Una acumulación de agua que ha dejado graves destrozos a su paso. Un muro cedía por la presión dejando pasar el agua hasta el interior de las viviendas, que han quedado inundas por completo. Dos de sus vecinas cuentan, todavía con el susto, cómo estuvieron a punto de quedar atrapadas en el interior de su propia casa: "Nos avisaron las vecinas y pudimos salir, si no no estaríamos aquí. Estábamos atrapadas en la planta del medio que no sabíamos para donde tirar".

Durante esta DANA, los servicios de emergencias han efectuado más de 591 intervenciones en toda Andalucía. Y en la Región de Murcia, donde aún sigue activo el aviso naranja, el agua cubre por completo carreteras y aceras. Una situación que ha llevado a que en Cartagena se hayan cancelado todas las actividades al aire libre ante la previsión de lluvias.

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