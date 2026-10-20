Los vecinos de Els Poblets (Alicante) ya limpian el barrio de las calles tras la DANA Adam

Los trabajos en el municipio alicantino se centran en la evaluación y reparación de daños, especialmente el interior de viviendas y locales próximos al río.

El temporal asociado a la Dana Adam comienza a remitir tras dejar lluvias extraordinarias y graves inundaciones. En Els Poblets, una de las zonas más afectadas, los vecinos han iniciado la limpieza y recuperación con excavadoras y miles de voluntarios. Algunos vehículos han sido retirados y se trabaja en evaluar daños y limpiar casas y locales. Cruz Roja ha movilizado equipos con material de limpieza y apoyo sociosanitario. El alcalde, José Luis Mas, afirma que, aunque el pueblo "sigue patas arriba", la presencia de maquinaria y voluntarios ha mejorado la situación más de lo esperado.

El temporal asociado a la Dana Adam comienza a remitir tras dejar lluvias extraordinarias, acumulados históricos y graves inundaciones. Los vecinos de Els Poblets, una de las zonas más afectadas por el temporal, ya han iniciado los trabajos de limpieza y recuperación con excavadoras y miles de voluntarios que se han desplazado hasta el municipio alicantino.

Algunos de los vehículos que se amontonaban en las calles próximas al cauce ya han sido retirados, mientras que el barro se sigue limpiando y las tareas se centran en evaluar los daños y limpiar el interior de las casas y locales, como peluquerías o asesorías cercanas al río.

Además de los ciudadanos, Cruz Roja ha movilizado a dos equipos, que llevan material de limpieza, mangueras, cepillos y una moto bomba de achique, para apoyar a la población afectada por las inundaciones en Els Poblets. Asimismo, la entidad ha informado de que ha incorporado personal de apoyo sociosanitario y de rescate y que continuarán en la zona mientras sea necesaria la ayuda.

Por su parte, el alcalde del municipio, José Luis Mas (Compromís), ha explicado que el pueblo "sigue patas arriba", aunque la presencia de maquinaria pesada y "muchos voluntarios y bomberos achicando agua" hacen que Els Poblets esté "mucho mejor de lo que pensaba que estaría en un principio".

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