Las víctimas de la DANA exigen a Mazón que deje la política: "No dé más versiones ni mentiras"

Las tres asociaciones de víctimas de la DANA, concentradas durante comparecencia de Carlos Mazón ante la comisión de investigación del Congreso

Los detalles "Queremos recordar al Tribunal Constitucional que el derecho de las víctimas debe estar por encima de un privilegio procesal de Mazón", asegura la portavoz de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, Mariló Gradolí.

Unas 50 personas de asociaciones de víctimas de la DANA de Valencia se han concentrado frente al Congreso de los Diputados durante la comparecencia del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ante la comisión de investigación sobre la tragedia. Exigen "verdad, justicia y reparación", y piden que Mazón abandone la política. Mariló Gradolí, portavoz de las víctimas, critica que Mazón siga en su cargo y menciona mensajes que sugieren que él y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ignoraron la emergencia. Rosa Álvarez, presidenta de otra asociación, agradece el apoyo político y reclama que Mazón deje su puesto para permitir el duelo de las familias. Los manifestantes han expresado su descontento con pancartas y consignas, contando con el apoyo de varios diputados.

Unas 50 personas de distintas asociaciones de víctimas de la DANA de Valencia se han concentrado este lunes junto al Congreso de los Diputados coincidiendo con la comparecencia del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón ante la comisión de investigación sobre la tragedia, donde han reclamado "verdad, justicia y reparación" y han pedido que abandone ya la política y "no dé más versiones ni mentiras" de lo que hizo y no hizo el día.

La portavoz de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, ha explicado que las víctimas han hecho "un esfuerzo" para acudir al Congreso ante la comparecencia de quien consideran "responsable" de la muerte de 232 personas hace casi dos años.

Gradolí ha defendido que las personas que ocupan cargos públicos "tienen responsabilidades y tienen que responder por todo aquello que hacen y por todas sus gestiones" y ha calificado de "indigno" que Mazón siga cobrando de los valencianos y valencianas y ocupando un cargo público.

Asimismo, ha señalado que Mazón comparece por segunda vez después de las informaciones que han aparecido desde su primera comparecencia y ha citado los mensajes conocidos entre el expresidente y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que, según ha indicado, "muestran que ambos se desentendieron de la emergencia".

También se ha referido al escrito presentado por Mazón ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja y ha reclamado que acuda a dar explicaciones. En ese escrito, su abogado pide que se concrete si existe alguna línea de investigación, abierta o pendiente, sobre una eventual responsabilidad penal del expresidente y, en caso contrario, que se haga constar expresamente.

"Queremos recordar al Tribunal Constitucional que el derecho de las víctimas debe estar por encima de un privilegio procesal de Mazón. Las víctimas no queremos más versiones, no queremos más mentiras, queremos saber qué ocurrió aquel 29 de octubre de 2024, que se depuren las responsabilidades para que lo que pasó no vuelva a pasar nunca más", ha resumido Gradolí.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, Rosa Álvarez, ha agradecido el apoyo de los grupos políticos que les han acompañado y de las familias "que continúan luchando pese a la falta de fuerzas".

"Que deje la política de una vez y se marche a su casa"

Álvarez espera de la sesión de la comisión que Mazón dijera "la verdad" y ofreciera "una cronología clara y coherente" de lo que hizo ese día, aunque ha mostrado sus dudas de que eso vaya a suceder.

"Si no quiere hacer más daño y que el curso judicial continúe, que deje la política de una vez y se marche a su casa o donde quiera marcharse, pero que nos deje en paz, que nos deje a las familias, que podamos empezar el duelo que todavía no hemos podido comenzar. Su dimisión ha sido en falso, ya que continúa siendo diputado y percibiendo retribuciones", ha añadido.

La representante de la asociación también se ha referido a la comparecencia prevista esta tarde de Emilio Argüeso --director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencia durante la DANA-- en la misma comisión de investigación y ha señalado que esperan poder escuchar sus explicaciones después de que no compareciera anteriormente alegando una baja.

Finalmente, María Luisa Cerbero García, de la Asociación Víctimas y Damnificados DANA Valencia, ha recordado que los familiares fallecidos "no van a volver" y ha considerado una "vergüenza" y una falta de "humanidad" que Mazón y su abogado sostengan que las víctimas iban a morir.

Los manifestantes han llegado sobre las 10.15 horas con carteles en los que podían leerse mensajes como 'Verdad, Justicia, Reparación', 'No al aforamiento de Mazón' o 'Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia. Asesinos'. Algunos de ellos portaban además fotografías de familiares fallecidos en la tragedia.

Apoyo de varios diputados

También han llevado una marioneta gigante con la cara de Mazón, vestida con un traje de rayas de presidiario y con unas manos de gran tamaño manchadas de sangre, junto al lema 'criminal' y el número 228, en alusión a las víctimas de la tragedia. Durante la protesta se han coreado consignas como 'Mazón a prisión', 'No son muertos, son asesinatos' y 'Queremos justicia'.

En un principio, los manifestantes tenían previsto concentrarse frente a la puerta principal del Congreso, en la Plaza de las Cortes, pero la Policía se lo ha impedido debido a las obras que se están realizando en la zona. Tras una negociación en la que han intervenido algunos diputados, han podido llegar hasta la Puerta de los Leones, donde han desplegado sus pancartas y han ofrecido una rueda de prensa.

A la concentración se han sumado, entre otros parlamentarios, la presidenta de la comisión de investigación, la socialista valenciana Carmen Martínez; el portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, Artemi Rallo; los diputados de Compromís Alberto Ibáñez y Águeda Micó; el portavoz de ERC, Gabriel Rufián; el diputado de Sumar Txema Garrido, y el diputado de Podemos Javier Serna.

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