Termina lo peor de la DANA Adam en la Comunitat Valenciana tras unas lluvias históricas: 850.000 personas confinadas, 2.000 evacuados y cientos de rescates

Los detalles Oliva (Valencia) ha sido uno de los municipios más afectados y decenas de personas han tenido que ser rescatadas en helicóptero, mientras que en Forna (Alicante) se ha registrado más de 700 litros por metro cuadrado en menos de 48 horas.

La DANA Adam ha dejado graves consecuencias en la Comunitat Valenciana, con inundaciones, daños materiales, evacuaciones y rescates. La AEMET emitió un aviso rojo advirtiendo del riesgo extremo, lo que llevó al confinamiento de 850.000 personas en 145 municipios. Aunque el confinamiento se levantó en la mayoría de las áreas, tres personas han fallecido, y más de 2.100 han sido evacuadas. Los rescates se realizaron con diversos medios, incluyendo helicópteros debido al colapso de carreteras. En municipios como Forna y Pego, la lluvia acumulada alcanzó niveles anuales en menos de 48 horas, reviviendo eventos históricos de precipitaciones extremas.

En la Comunitat Valenciana ya ha pasado lo peor de la DANA Adam, aunque ha dejado importantes consecuencias inundaciones, importantes daños materiales, miles de evacuados y cientos de rescates.

El temporal ha afectado especialmente este lunes, 57 horas después de la alerta de la AEMET. La Agencia Estatal de Meteorología emitió el sábado por la mañana un aviso rojo advirtiendo del riesgo extremo y el peligro extraordinario para bienes y personas en las zonas y las horas en las que finalmente se ha producido lo peor del temporal.

A través de los avisos y mensajes ES-Alert se ha pedido a 850.000 personas de 145 municipios de Valencia y Alicante que no saliesen de sus casas. Se trata del primer gran "confinamiento meteorológico de nuestra historia", en el que se han vivido situaciones extremas y casi únicas.

Primero se ha levantado el confinamiento de 137 de esos municipios y durante la tarse se ha mantenido solo en ocho: Rafelguaraf, Pego, Oliva, Daimús, Miramar, Xàbia, Els Poblets y Piles. No obstante, en la reunión del CECOPI se ha acordado también su desconfinamiento, así como la desmovilización de la UME por la mejora del temporal.

Cientos de personas evacuadas y rescatadas por el paso de la DANA Adam en Oliva (Valencia)

Asimismo, este lunes se han suspendido las clases a más de 100.000 alumnos en 70 municipios entre Valencia y Alicante. El martes solo se mantiene esa medida en El Verger y Els Poblets (Alicante) y en los municipios valencianos de Miramar, Oliva, Bellreguard y Piles.

El confinamiento es una medida radical que llega después de la tragedia de la DANA que dejó más de 200 muertos en Valencia hace apenas dos años. A diferencia de aquel terrible 29 de octubre de 2024, en esta ocasión se han enviado múltiples alertas a la población: entre el sábado y el lunes se han mandado al menos cuatro avisos de Protección Civil a los móviles en las zonas afectadas.

Pese a las medidas de prevención, al menos tres personas han muerto en la Comunitat Valenciana. La mitad de esos fallecimientos han tenido lugar en Oliva, uno de los municipios valencianos más afectados por la DANA. Una de las víctimas ha sido un hombre, que ha sufrido un infarto en un camping; la segunda ha sido una mujer con movilidad reducida que se quedó atrapada en la planta baja de su casa.

Cientos de rescates

Más de 2.100 personas han tenido que ser evacuadas de sus casas ante el riesgo de inundaciones y medio millar han sido rescatadas, según datos de la Guardia Civil y de la Delegación del Gobierno en esa comunidad autónoma.

Los servicios de emergencias de la Comunitat Valenciana han registrado 1.713 incidentes por el paso de la DANA Adam, según ha informado el conseller Juan Carlos Valderrama tras la reunión del CECOPI de este lunes por la tarde. Concretamente, 1.302 de esos incidentes se han producido en Valencia, 492 en Alicante y 19 en Castellón. Asimismo, se han habilitado dos albergues para los afectados: uno en Xàbia y otro en Oliva.

En las labores de rescate han participado efectivos de la Guardia Civil, Bomberos, Salvamento Marítimo y la UME. Los han realizado en brazos, en canoa, lancha y hasta en palas de maquinaria pesada. En Oliva, una mujer de 90 años y con movilidad reducida ha tenido que ser rescatada a pulso, recostada en una silla y con las piernas estiradas.

En ese municipio, Virginia Zapater ha aguantado desde las cinco de la madrugada en el tejado junto a su madre y su perro. "Ya han recogido a varios vecinos. Aquí hace un frío... estamos congelados", ha contado en Más Vale Tarde.

Unas horas realmente angustiosas que también ha vivido David Capellino, vecino de Oliva. "Ha subido el agua 80 centímetros de golpe, nos hemos metido dentro y le he dicho a mi familia: esto es lo que hay, vamos a subirnos arriba de las mesas, voy a romper la ventana más alta que es la del baño y sacamos la cabeza por ahí a ver que pasa", ha relatado a laSexta.

Más de 700 litros por metro cuadrado

En las zonas más afectadas, el colapso de carreteras y la acumulación de agua en las calles ha imposibilitado el acceso por tierra y ha obligado a actuar a 15 helicópteros para sacar a los afectados de las plantas altas o incluso tejados de sus casas.

En municipios como Forna o Pego (en Alicante) ha llovido lo habitual en un año en la zona, registrando cerca de 700 litros por metro cuadrado en menos de 48 horas. Es una cifra similar a la que registró Turís (Valencia) hace dos años.

En Oliva, el evento meteorológico vivido este lunes ha hecho revivir la pesadilla de hace casi 40 años: el 3 de noviembre de 1987, el municipio registró 817 litros por metro cuadrado, un récord histórico de precipitación en 24 horas en España.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido