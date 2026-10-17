La DANA Adam inunda El Ejido, en Almería: más de un centenar de incidencias y calles convertidas en ríos

¿Qué ha pasado? Ante la gravedad de la situación, la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, ha activado este sábado el Plan de Emergencias Municipal a las 14:39 horas para coordinar la respuesta al temporal y garantizar la seguridad de los vecinos.

La DANA Adam ha comenzado a impactar en Andalucía, especialmente en El Ejido, Almería, con intensas lluvias y riesgo de precipitaciones torrenciales. Las calles han sido anegadas, vehículos atrapados y contenedores arrastrados. La alcaldesa, Julia Ibáñez, activó el Plan de Emergencias Municipal para coordinar la respuesta y asegurar la seguridad de los ciudadanos. Más de 100 incidencias se han registrado, incluyendo inundaciones y daños materiales. Se han movilizado efectivos de seguridad y se han suspendido actividades municipales. El aviso rojo se activó tras acumularse 116 litros por metro cuadrado, afectando también a eventos deportivos locales.

La recién llegada DANA Adam ya está dejando sus primeros efectos en Andalucía, con lluvias muy intensas y riesgo de precipitaciones torrenciales. Una de las zonas más afectadas es El Ejido, en Almería, donde la fuerza del agua ha anegado calles, ha dejado vehículos atrapados y ha arrastrado contenedores hasta hacerlos pasar rozando varios coches.

Las imágenes del temporal muestran la virulencia con la que el agua ha recorrido las calles del municipio: "¡Mira, mira los contenedores, Rosi!", exclama una vecina mientras observa cómo la corriente arrastra varios de ellos. "¡Que se los lleva!", advierte, sorprendida por la fuerza de la riada.

Las precipitaciones han dejado importantes acumulaciones de agua y han convertido algunas vías en zonas prácticamente impracticables. En uno de los puntos afectados, un coche ha quedado completamente atrapado por el agua, mientras que otros conductores han tenido que circular con mucha precaución por la autovía, donde varias balsas de agua cubrían buena parte de las ruedas de los vehículos. "Esto que está cayendo aquí es una salvajada", lamenta una persona ante la intensidad de la tormenta, que ha llegado a dificultar la visibilidad de los bordillos de las aceras.

Ante la gravedad de la situación, la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, ha activado este sábado el Plan de Emergencias Municipal a las 14:39 horas para coordinar la respuesta al temporal y garantizar la seguridad de los vecinos.

El Centro de Coordinación Operativa local ha contabilizado más de un centenar de incidencias comunicadas a través del 112. Entre los avisos figuran vehículos inmovilizados en distintas vías, inundaciones en bajos de edificios, daños materiales y arrastres de sedimentos.

La regidora ha señalado que, por el momento, no hay que lamentar daños personales. Para hacer frente a las consecuencias de las lluvias, se han movilizado efectivos de la Policía Local, Protección Civil, Desarrollo Urbanístico de El Ejido, Obras Públicas y Agricultura, con el objetivo de recuperar la normalidad tanto en los núcleos urbanos como en los caminos rurales. Además, el Ayuntamiento ha suspendido todas las actividades municipales de carácter deportivo, cultural, recreativo y de ocio mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

La intensidad de las precipitaciones ha obligado a activar el aviso rojo en El Ejido durante las primeras horas de la tarde. En el municipio se han acumulado más de 116 litros por metro cuadrado, con registros superiores a los 90 litros en tan solo una hora. El temporal también ha afectado a las actividades previstas en la zona. La Legión se ha visto obligada a suspender una prueba deportiva que había organizado debido a las condiciones meteorológicas.

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