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Accidente de tráfico

Cuatro muertos y un herido grave en el choque entre un camión y un turismo en la N-122 en Zaragoza

Los detalles Las cuatro personas que han fallecido eran todos ocupantes del mismo turismo, el que ha impactado contra el camión, según han informado fuentes de la Diputación Provincial de Zaragoza a la agencia EFE.

Cuatro personas han fallecido y otra ha resultado herida grave en un accidente de tráfico registrado en la N-122 Cuatro personas han fallecido y otra ha resultado herida grave en un accidente de tráfico registrado en la N-122Agencia EFE

Cuatro personas han fallecido y otra ha resultado herida grave en un accidente de tráfico registrado este lunes en la N-122, entre las localidades zaragozanas de Bulbuente y Maleján, tras el choque frontal entre un turismo y un camión.

Las cuatro personas que han fallecido eran todos ocupantes del mismo turismo, el que ha impactado contra el camión, según han informado fuentes de la Diputación Provincial de Zaragoza.

El herido grave ha sido trasladado en helicóptero hasta un centro hospitalario. En el siniestro se ha visto implicado otro turismo, pero sin heridos.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado bomberos de la Diputación de Zaragoza que han tenido que excarcelar a las víctimas, y también han intervenido Guardia Civil y 061.

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