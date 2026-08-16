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Duras imágenes

Investigan la agresión a una niña de 14 años en Culleredo (A Coruña): "¡Que te arrodilles ahora mismo!"

Los detalles Las imágenes son durísimas. En ellas, la agresora da puñetazos y rodillazos en la cara a la víctima, a la que también agarra del pelo y humilla en plena calle. El caso está en la Fiscalía de Menores.

Agresión a una menor en A Coruña
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Investigan la agresión a una menor de 14 años en plena calle en Culleredo (A Coruña). Las imágenes de son durísimas. En ellas, la principal agresora, junto a otras chicas, obligan a la víctima a someterse. "¡Arrodíllate!", le exige, tras lo que le dice: "Metemierda, que tienes tres hostias encima que no te las quita nadie".

Cuando la víctima se intenta marchar, su agresora la coge del pelo ante sus súplicas y no tiene reparo en volverle a pegar en la cabeza. "¡Que te arrodilles ahora mismo!", insiste. Sin salida, la autora de la agresión vuelve a pegar a la niña de 14 años para conseguir la ejecución público que desea."¡A mí no te me pongas a llorar, pu** de mierda!", le grita.

Sin embargo, la sumisión no acaba ahí. Al final, la víctima cede, y cuando lo hace, su agresora le da una paliza y la vuelve a amenazar: "Como te pongas a llorar, te voy a meter otra". Al final, consigue lo que quería, robarle a puñetazos y rodillazos en la cara unas disculpas.

Ambas niñas son de la localidad gallega de O Burgo, en A Coruña. La Guardia Civil tiene identificadas a todas las que se ven y se oyen en el vídeo de la agresión, que ocurrió el pasado mes de mayo, y el caso está en la Fiscalía de Menores.

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