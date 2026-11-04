Cuatro encapuchados intentan atracar una tienda de segunda mano y huyen sin botín tras enfrentarse a los trabajadores

Los detalles Los cuatro asaltantes irrumpieron en el establecimiento a la hora del cierre. Los empleados se defendieron con barras de hierro y un hacha que arrebataron a los ladrones.

Cuatro encapuchados armados con un hacha intentaron robar una tienda de segunda mano en Parla, Madrid, durante la noche del martes. Los tres empleados del local se enfrentaron a los asaltantes con barras de hierro y un hacha, logrando destrozar parte del vehículo de los ladrones. En medio del enfrentamiento, uno de los trabajadores arrebató el hacha a un asaltante y rompieron varias partes del coche. Los ladrones huyeron sin llevarse nada, ya que la tienda activó un sistema de alarma de niebla antirrobo. La Policía busca a los responsables por tentativa de robo con violencia.

Cuatro encapuchados armados con un hacha intentaron atracar una tienda de segunda mano en la localidad madrileña de Parla este martes por la noche por la noche, a la hora del cierre. Finalmente, los tres empleados que se encontraban en el local se enfrentaron a ellos con barras de hierro y un hacha, con la que llegaron a destrozar parte del vehículo en el que los ladrones intentaban escapar.

Entro los forcejeos, según relatan los testigos, uno de los trabajadores arrebató el hacha a uno de los asaltantes y, entre los empleados, rompieron la luna delantera, los faros y varias ventanillas del coche con el que los ladrones pensaban huir. Uno de los asaltantes llegó a subirse al vehículo con una bolsa vacía y finalmente los cuatro huyeron sin llevarse nada.

Además, la tienda contaba con un sistema de alarma de niebla antirrobo que se activó durante el asalto y llenó el establecimiento de humo, dificultando la visión de los asaltantes. En la mañana de este miércoles, el local todavía presentaba restos de esa niebla, cristales rotos y el escaparate cubierto de polvo.

Fernando, un vecino que presenció la escena desde la ventana de su casa, asegura que escuchó el alboroto mientras cenaba y se asomó para ver qué estaba pasando. "Como una película", relata. Otros testigos aseguran que nunca habían presenciado algo parecido, aunque recuerdan que no es el primer robo que se produce en esa calle. La Policía busca ahora a los cuatro encapuchados, a los que se atribuye un presunto delito de tentativa de robo con violencia.

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