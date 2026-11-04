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Mueren tres personas al quedar atrapadas en una fosa de purines de una granja en Navarra

Los detalles Se trata de un accidente laboral ocurrido hacia las 12:15 de este miércoles en una granja situada en el paraje El Salobrar de Pitillas.

Imagen de archivo de una balsa de almacenamiento de purines en una granja porcina de Villar de Argañán (Salamanca). Imagen de archivo de una balsa de almacenamiento de purines en una granja porcina de Villar de Argañán (Salamanca).EFE/Carlos García
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Tres personas han fallecido en un accidente laboral al quedar atrapadas cuando se encontraban en el interior de la fosa de purines (depósito para heces y orines del ganado) de una granja de la localidad de Pitillas.

El accidente, ha informado la Policía Foral y se ha hecho eco EFE, que se encarga de las diligencias, ha tenido lugar hacia las 12:15 horas en una granja situada en el paraje El Salobrar de Pitillas.

Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de Tafalla, el Grupo de Rescate Técnico, un equipo médico, una ambulancia, un helicóptero medicalizado, un helicóptero de rescate, una psicóloga de emergencias y agentes de Protección y Atención Ciudadana, Grupo Judicial, de la Policía Foral.

El más grave de este tipo desde 2003

La muerte de estas tres personas es el suceso más grave registrado en España en este tipo de instalaciones desde abril de 2003, cuando cuatro miembros de una misma familia murieron por inhalación de gases tóxicos en una explotación ganadera de Los Dolores (Murcia).

En diciembre de 2023, otro hombre de 74 años falleció intoxicado mientras trabajaba en el interior de una fosa de purines de una granja de ovejas en Leitza (Navarra), mientras que un segundo trabajador tuvo que ser hospitalizado por intoxicación.

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