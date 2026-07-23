Alicante cierra sus playas desde las 17:00 ante la alerta roja de la AEMET por ola de calor

Imagen de la playa del Postiguet de Alicante, donde el jueves lucía el sol y se alcanzaban temperaturas cercanas a los 30 grados.

Además de esta, el Ayuntamiento alicantino ha activado un plan que incluye otras medidas que el cierre de parques y jardines y la retirada de veladores en las horas más altas de calor de este jueves.

El Ayuntamiento de Alicante ha activado una serie de medidas después de que la AEMET declarara la alerta roja por altas temperaturas para este jueves, en medio de la tercera ola de calor que castiga España en lo que va de verano. Esta alerta se suma, además, a otra amarilla por tormentas y fuertes rachas de viento en la zona. Ante esto, el consistorio ha prohibido el baño en las playas desde las 17:00h, momento en el que las temperaturas son más perjudiciales, al tiempo que ha ordenado el cierre, desde la misma hora, de parques, jardines y el castillo de Santa Bárbara.

El protocolo activado también obliga a retirar todo tipo de veladores entre las 17:00h y las 21:00h y ha establecido el dispositivo para personas sin hogar en el Centro de Acogida y Urgencia Social (CAUS), al tiempo que ha recordado algunas indicaciones habituales en periodos de altas temperaturas para evitar golpes de calor, como evitar la exposición al sol en las horas centrales, mantenerse hidratado en todo momento, cerrar las ventanas de día y abrir para ventilar por las noches y evitar el deporte en exteriores también durante el día.

Desde el Ayuntamiento han pedido a la población que evite transitar por zonas con arbolado y se aseguren tanto los toldos como el mobiliario de terraza, ante las previsibles rachas de viento que se esperan en la región.

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