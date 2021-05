Hoy 21 de mayo es el Día Mundial de la Diversidad Cultural y Cruzcampo quiere combatir el odio a golpe de acento. En su nueva campaña, la marca cervecera reivindica la pronunciación de cada territorio como elemento diferenciador en favor de la diferencia.

En el anuncio se observa a un grupo de jóvenes de distintas ciudades –Madrid, Barcelona, Málaga o Alicante- que pegan carteles sobre graffitis ofensivos. Por ejemplo, una pintada reza: "Quien lea esto es gay". Pues el cartel transforma el mensaje para que al final sea: "Quien lea esto tiene duende".

Pero hay más. "Feminista = Mujer del sur para hacerle trucutrú" o "Gorda traicionera" se leen en otro graffiti. Con el cartel superpuesto el mensaje es distinto: "Feminista = Mujer del sur con mucho acento". Y lo de "Gorda traicionera" queda tapado por signos ortográficos como la tilde o la coma. Otro: "Call me zorra"; con su respectivo cambio, "Call me fiera”. De "Super puta" a "Super arte". Y así.

Con esta campaña la empresa pretende demostrar que "el acento no entiende de raza, ni condición sexual ni de género, por eso es el arma más poderosa para defender la diversidad". Así, el mensaje contundente queda bien claro hacia el final del anuncio: "El odio se combate con mucho acento".

A través de un comunicado, Cruzcampo defiende este elemento diferenciador asegurando que "es una de las armas más poderosas para defender la diversidad". El comunicado dice, también, que "la diversidad alimenta nuestro acento, nos hace crecer y evolucionar desde la raíz hasta convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos (…) Esas palabras como poderío y coraje, que tienen raíz y algo de magia, son capaces de transformar y transformarnos".

Lola Flores ya lo defendió

Hace unos meses, a principios de año, la empresa cervecera ya "resucitó" a Lola Flores para defender el acento andaluz. "Y no solo me refiero a la forma de hablar, me refiero también a ese pellizco", decía la artista a través de una elaborada reconstrucción en la que se emplearon más de 5.000 imágenes para "revivirla".

Los creadores de la campaña, Juan Pedro Moreno y Javi Senovilla, "tenían claro qué querían hacer, esa especie de defensa del acento como una herramienta empoderadora, pero le faltaba un plus", relataron a laSexta. Se dieron cuenta de que "nadie vivo representaba esto que queríamos contar" y por ello recurrieron a Lola Flores.