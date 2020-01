María Jesús, la joven de 20 años que en la mañana del día 1 en la ciudad de Almería sufrió una brutal paliza e intento de violación, se encuentra recuperándose de las graves heridas en el Hospital Universitario Torrecárdenas, mientras que la Policía Nacional sigue avanzando la investigación para encontrar al autor de los hechos.

En declaraciones a 'Espejo Público', el padre de joven ha hecho un duro relato de cómo sucedieron los hechos. "Mi niña cogió la llave del portal, abrió el portal, el hombre la empujó por detrás, empezaron a pegarse en el portal. Mi niña estuvo dos o tres segundos inconsciente y el individuo se creía que la había matado y salió corriendo", asegura Jesús Losada.

Precisamente, el padre explica que ese golpe seco que le hizo caer inconsciente en el suelo fue lo que la salvó de una agresión sexual ya que su intención no era robarle sus pertenencias: "Mi niña le decía 'por favor, llévate el dinero y no me hagas nada', pero el tío decía 'no, no, no'".

Jesús explica casi entre lágrimas cómo encontró a su hija después de la violenta paliza: "Mi niña subió por su propio pie las escaleras y me tocó la puerta, cuando abrí, la vi. Estaba ensangrentada y desnuda".

"Quería agredirla sexualmente, dentro de lo grave tiene suerte porque, gracias a esos segundos inconsciente, él se marchó, sino mi hija está violada y matada", explica con voz temblorosa, asegurando que la joven no consigue hablar del tema desde su cama del hospital: "Del tema mi niña no me habla nada, dice 'no sufráis por mí que yo estoy bien'".

"Mi niña es muy buena gente, muy estudiante, es una niña delgadita, no sé cómo pudo aguantar esa tremenda paliza", ha zanjado Jesús visiblemente afectado.

El testigo que alertó de la agresión, ha contado a los investigadores que el autor iba "bien vestido y aliñado", que tiene entre 30 y 35 años, mide alrededor de 1,75 y es moreno.

Estos datos, "genéricos" según los agentes encargados de las pesquisas, esperan poder completarse con otros testimonios de vecinos y transeúntes, así como con el visionado de las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad de los comercios, establecimientos hosteleros y entidades bancarias de la zona.