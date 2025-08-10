Fuego en Aranjuez
Controlado el incendio en Aranjuez, Madrid, que ha arrasado 300 hectáreas
El contexto El fuego obligó a que 40 vecinos de la urbanización Valdelascasas fueran evacuados por la proximidad de las llamas a sus viviendas.
El incendio forestal declarado este sábado en el municipio madrileño de Aranjuez ha sido finalmente controlado gracias a las labores de extinción de las unidades de Bomberos.
El fuego, que ha arrasado 300 hectáreas, obligó a que 40 vecinos de la urbanización Valdelascasas fueran evacuados por la proximidad de las llamas a sus viviendas.
Los ciudadanos desalojados pudieron volver a sus casas cuando las llamas quedaron estabilizadas y no constaron reactivaciones.
Al lugar se dirigieron 13 dotaciones entre Bomberos de la Comunidad de Madrid, brigadas forestales y agentes forestales. Horas después, se enviaron tres helicópteros a la zona.
Por su parte, efectivos de Emergencias 112 aseguraron que no registraron ningún caso de intoxicación por humo o quemaduras.