Fuego en Aranjuez

Controlado el incendio en Aranjuez, Madrid, que ha arrasado 300 hectáreas

El contexto El fuego obligó a que 40 vecinos de la urbanización Valdelascasas fueran evacuados por la proximidad de las llamas a sus viviendas.

Efectivos trabajando en las labores de extinción en el incendio de Aranjuez, Madrid.Efectivos trabajando en las labores de extinción en el incendio de Aranjuez, Madrid.EP
El incendio forestal declarado este sábado en el municipio madrileño de Aranjuez ha sido finalmente controlado gracias a las labores de extinción de las unidades de Bomberos.

El fuego, que ha arrasado 300 hectáreas, obligó a que 40 vecinos de la urbanización Valdelascasas fueran evacuados por la proximidad de las llamas a sus viviendas.

Los ciudadanos desalojados pudieron volver a sus casas cuando las llamas quedaron estabilizadas y no constaron reactivaciones.

Al lugar se dirigieron 13 dotaciones entre Bomberos de la Comunidad de Madrid, brigadas forestales y agentes forestales. Horas después, se enviaron tres helicópteros a la zona.

Por su parte, efectivos de Emergencias 112 aseguraron que no registraron ningún caso de intoxicación por humo o quemaduras.

