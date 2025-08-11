Palos, cuerdas y cinturones: los Mossos frenan una pelea vecinal en Moncada y Reixach (Barcelona)

Los detalles Los implicados pasaron de las manos a los palos, las cuerdas, y a las amenazas con cinturones. Hasta a los agentes les costó calmar la situación, que acabó con dos detenidos.

Tremenda la batalla campal que tuvo lugar entre vecinos en Moncada y Reixach, en Barcelona. La riña fue subiendo de nivel, hasta que un hombre apareció con un palo, tal y como se puede ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia. Rápidamente, se distinguieron dos bandos, y la discusión pasó a las manos, usando incluso un cinturón, un tablón de madera, palos y cuerdas.

Los Mossos acudieron alertados por la reyerta vecinal, aunque ni siquiera los agentes consiguieron calmar la situación. Así, los agentes redujeron a uno de los implicados al suelo, y cayó otro más, quien, a pesar de la intervención del agente, acabó recibiendo patadas por todo su cuerpo.

De esta forma, la pelea continuó, y los implicados en la batalla campal no se dispersaron hasta que llegaron más agentes de otros municipios, quienes intentaron despejar la zona y separaron a las dos partes.

Finalmente, la tremenda pelea terminó con una persona en el suelo y con los agentes llevándose a la fuerza a uno de los implicados en esta batalla campal que ha terminado con dos detenidos a la espera de pasar a disposición judicial.