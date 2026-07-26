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Fue evacuado

Las lágrimas de un vecino de La Vall d'Uixó: "Si mi casa no se ha quemado es por un milagro, que son quienes están ahí peleando"

Los detalles El hombre no puede evitar emocionarse al hablar de la "catástrofe" que ha sacudido a su municipio. "Fue horrible la sensación de ver por las cámaras cómo el fuego rodeaba la vivienda", ha expresado.

Vecino evacuado por los incendios
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El fuego sigue avanzando sin dar tregua en La Vall d'Uixó, Castellón, y continúa amenazando a las viviendas. Ya son 16 los municipios desalojados, y uno de sus vecinos ha contado a laSexta cómo vivió el terrible momento en el que le dijeron que tenía que irse de casa ante el peligro por las llamas.

"Vimos el incendio y no pensamos que iba a llegar hasta las viviendas, pero a la media hora pasó la Policía diciendo que había que evacuar la zona. Fue horrible, una sensación que todavía no se me ha pasado, de ver por las cámaras de seguridad de la vivienda que el fuego la rodeaba", ha recordado.

En ese momento, recibieron una grabación de unos vecinos en las que parecía que su casa "estaba en llamas", por lo que sintió "una angustia horrible". "Además, no sabíamos nada, si había bomberos o si estaban en otra zona porque tenían que estar allí, porque esto es una catástrofe", ha subrayado.

Sin embargo, "milagrosamente" este domingo han recibido otro vídeo en el que se veía a su hogar "aparentemente bien". "Todavía no hemos podido ir, pero la vivienda está aparentemente bien, mientras que todo lo de alrededor está quemado. Esto es un milagro que tiene nombre y son las personas que están ahí peleando", ha expresado entre lágrimas.

Para el hombre, ha sido "muy duro" porque, aunque pensaba que la casa es "algo material" y que él y su familia estaban bien, era la vivienda por la que había "luchado junto a su pareja. "Es una sensación muy desagradable", ha manifestado.

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