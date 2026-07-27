Un incendio "de una magnitud desconocida" y "descomunal": el delegado del Gobierno en Madrid explica la importancia de atajar el fuego antes del miércoles

¿Qué ha dicho? Francisco Martín asegura que se espera un clima más adverso en las próximas horas y detalla los pasos que están siguiendo los equipos de emergencias contra las llamas. También pide al gobierno de Ayuso que pueda "trabajar conjuntamente" con el Gobierno central.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, insta al gobierno de Isabel Díaz Ayuso a salir de la "excepción institucional" para trabajar conjuntamente, algo vital para los ciudadanos en situaciones de emergencia. En una entrevista en Al Rojo Vivo, Martín defiende el Pacto de Estado propuesto por Pedro Sánchez, criticando su bloqueo por parte de "negacionistas" y otras fuerzas políticas. Destaca la gravedad del incendio en Madrid, describiéndolo como de "magnitud desconocida" y "descomunal". A pesar de las dificultades, Martín se muestra optimista y asegura que el retorno de los evacuados solo será posible cuando haya condiciones seguras. Sobre la polémica con el nivel 3 de emergencia, aclara que no se cuestionó la petición, sino su comunicación.

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, reclama al gobierno de Isabel Díaz Ayuso que salga de la "excepción institucional" que cree que se vive entre el Ejecutivo y el gobierno regional y puedan "trabajar conjuntamente", algo que cree que es lo que "necesitan los ciudadanos y ciudadanas de Madrid y es lo que necesita una emergencia de esta naturaleza".

En una entrevista en Al Rojo Vivo, Martín ha defendido el Pacto de Estado al que Pedro Sánchez pide que se unan el resto de fuerzas políticas, un pacto que cree que ha sido "bloqueado" por "negacionistas" y "otras formaciones políticas", algo que considera "incomprensible". "Yo confío en que, como consecuencia, que al menos esto traiga algo bueno, y como consecuencia de este desastre algunos cambien su posición y decidan apoyar, decidan apostar por fortalecer los servicios públicos y también por reforzar las labores de coordinación y cooperación interinstitucional que, como se está demostrando en la emergencia, puedan ser lo más eficaces posible", reivindica en laSexta.

Martín habla de un incendio "único, de una magnitud desconocida hasta el momento y con una intensidad descomunal". El incendio que asola Madrid atraviesa un momento "verdaderamente complejo", en el que el viento y los cambios en su orientación hacen que "lo que viene bien en un sitio perjudica en el otro". Para Martín, la virulencia del fuego y la multiplicidad de los frentes están "dificultando su control".

Pese a todo, el delegado del Gobierno afirma ser "optimista" y promete que trabajarán "con la mayor intensidad para tratar de vencer a este maldito incendio". "En la Comunidad de Madrid hablamos de alrededor de 35.000 personas evacuadas y más de 20.000 personas confinadas ya desde hace días. Es una situación durísima, entiendo perfectamente lo que están pasando personas que están alejados de sus domicilios, muchas de ellas no saben ni siquiera si sus viviendas siguen en pie. Es una situación dolorosísima y quiero transmitir un mensaje claro: el retorno solo se podrá dar cuando se den condiciones de seguridad, cuando la dirección operativa de esta emergencia estime que se dan condiciones de seguridad", añade.

Sobre la polémica con la Comunidad de Madrid y la petición del nivel 3 de emergencia, Martín aclara que "nadie puso en duda la petición" desde el Gobierno, aclarando que lo que se criticó es que "no se hizo como se había anunciado que se iba a hacer". "Se anunció que se nos iba a entregar una documentación y, transcurrida una hora, apareció un tuit. Eso es lo que se valoró. Pero ni la decisión sobre la asunción por parte del Gobierno de España de la situación operativa se demoró ni un minuto, ni tampoco la activación por parte de la Comunidad de Madrid, pues cumplió con lo que se había señalado que se iba a hacer. Pero eso no impidió en ningún caso el que desde el primer minuto, igual que lo estaba siendo anteriormente, el compromiso del Gobierno de España con esta emergencia cuando estaba bajo nuestra dirección y cuando no ha sido máxima, como lo va a seguir siendo, sin duda, y lo será siempre", ha valorado.

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