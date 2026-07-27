La ayuda de la Comisión Europea para combatir los incendios no cesa: eleva a seis los aviones movilizados y despliega 134 bomberos portugueses

Un avión realiza una descarga con retardante en Betxí en el frente del incendio declarado este sábado en la Vall d'Uixó

Los detalles El Gobierno pidió asistencia europea antela gravedad de los fuegos. Así, Bruselas envió el pasado viernes cuatro aviones Canadair, dos con base en Grecia y otros dos estacionados en Italia. Ahora, a esos medios se suman otros dos procedentes de Turquía.

La Comisión Europea ha intensificado su apoyo a España en la lucha contra los incendios forestales, elevando a seis el número de aviones movilizados y desplegando 134 bomberos y 41 vehículos de Portugal. Esta respuesta se activó a petición del Gobierno español a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, especialmente para los incendios en la Comunidad de Madrid y Ávila. Además, la UE ha distribuido más de 770 bomberos en seis países afectados por incendios. La situación es compleja debido al amplio perímetro de los fuegos y su proximidad a zonas residenciales. La comisaria Hadja Lahbib ha asegurado que la UE continuará su apoyo hasta extinguir los incendios. Paralelamente, la UE ha enviado siete aviones y cuatro helicópteros a Francia, mientras que Suiza ha proporcionado apoyo bilateral.

La Comisión Europea ha elevado a seis los aviones movilizados para ayudar a combatir los incendios forestales en España y ha desplegado, además, 134 bomberos y 41 vehículos procedentes de Portugal, en una ampliación de la respuesta activada la semana pasada a petición del Gobierno español a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.

Bruselas envió el pasado viernes cuatro aviones Canadair --dos con base en Grecia y otros dos estacionados en Italia--, después de que España solicitara asistencia europea ante la gravedad de los fuegos, especialmente los de la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, que ya han arrasado más de 80.000 hectáreas.

Ahora, a esos medios se suman otros dos aviones procedentes de Turquía, alcanzando así las seis aeronaves de ayuda internacional, así como tres equipos terrestres portugueses, según ha informado este lunes el Ejecutivo comunitario, que ha precisado, además, que el servicio de emergencias por satélite Copernicus respalda las labores sobre el terreno y sigue evaluando la evolución de la situación para determinar si es necesario movilizar recursos adicionales.

Una extinción "especialmente compleja"

En este sentido, fuentes de la Comisión Europea han subrayado que la la extinción resulta "especialmente compleja" por el amplio perímetro de los fuegos y porque las llamas están alcanzando zonas residenciales e industriales, una situación que obliga a repartir los recursos entre la lucha directa contra las llamas, la evacuación de la población y la protección de bienes e infraestructuras.

Además, han advertido de que el riesgo meteorológico, aunque ha descendido respecto a los niveles extremos registrados al inicio del episodio, no se ha reducido lo suficiente como para facilitar las tareas de unos equipos que acumulan varios días de trabajo sobre el terreno.

"Ningún país debería tener que afrontar un desastre de esta magnitud en solitario", ha defendido la comisaria europea de Preparación, Gestión de Crisis e Igualdad, Hadja Lahbib, quien ha asegurado que la Unión Europea mantendrá su apoyo "hasta que se extingan los incendios".

En total, la UE ha distribuido este verano más de 770 bomberos de 14 países en seis Estados especialmente expuestos a los incendios --España, Portugal, Francia, Italia, Grecia y Chipre--, dentro de un programa preventivo que permite disponer de efectivos extranjeros sobre el terreno antes de que se produzca una emergencia.

La Comisión considera que la evolución de la temporada está por encima de la registrada el pasado año, tanto por la actividad como por la extensión de los incendios, aunque advierte de que todavía es pronto para determinar si al cierre de la campaña se superará la superficie quemada en 2025.

Siete aviones y cuatro helicópteros para Francia

Por otro lado, la Unión Europea ha movilizado siete aviones y cuatro helicópteros para luchar contra los incendios de Francia procedentes de República Checa, Croacia, Alemania, Portugal, Eslovaquia, Suecia y Turquía, la mayoría integrados en la flota europea 'rescEU'.

Asimismo, un oficial de enlace de la Comisión se encuentra en Burdeos para ayudar a las autoridades francesas a coordinar la asistencia internacional frente a estos incendios que ya han superado las 42.000 hectáreas quemadas y que siguen sin estar controlados.

Francia también ha recibido apoyo bilateral de Suiza, al margen del Mecanismo de Protección Civil de la UE, mientras que Bruselas mantiene también activa una operación en Túnez, donde un Canadair italiano con base en Sicilia realiza misiones diarias de ida y vuelta para apoyar a los equipos locales.

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