Continúa la búsqueda del hombre que dejó abandonados en la carretera a su mujer y a sus hijos tras un accidente en Granada

No se ha declarado como asesinato machista

La Guardia Civil continúa con la búsqueda de 'El Rubichi', el hombre que este fin de semana ha dejado abandonados a su mujer, Raquel, de 37 años, y a sus tres hijos menores de edad en la carretera después de tener un accidente de tráfico en Guadahortuna (Granada). Pese a que cumplía condena por violencia machista contra su esposa, quien falleció en el acto, disfrutaba de un permiso penitenciario y gracias a sus amenazas se había reunido con su familia. La investigación no ha determinado si se trata de violencia machista o no.

Más grave aún es que, como ha confirmado el delegado de Gobierno, Pedro Fernández: "Tenía una orden de alejamiento hasta el año 2025". La benemérita ha intensificado el dispositivo, pero todavía no ha logrado dar con él, pese a estar en busca y captura. Mientras, la familia de la víctima aún no se explica lo ocurrido. Encarna, la madre de Raquel, ha señalado que "si es un hombre que la quiere no la deja abandonada allí y a sus hijos". Quienes fueron encontrados por un vecino que los trasladó a un centro sanitario.

Según las primeras conclusiones de la investigación, el vehículo se salió de la carretera dando varias vueltas de campana hasta acabar boca abajo en una cuneta. Rafaela, la abuela, ha recordado entre lágrimas lo que le dijeron sus nietos sobre lo ocurrido: "Que mi madre ha muerto, la ha matado mi padre, decían".