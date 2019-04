Condenan por tres delitos de abuso sexual al youtuber que engañó a mujeres para besarlas

Engañar a una mujer y besarla sin su permiso es un delito de abuso sexual. El youtuber Wilson Alfonso además, después, subía el vídeo a sus diferentes perfiles de las redes sociales. Ha sido juzgado gracias a que cuatro chicas decidieron denunciarle.

Carmes es una de las jóvenes que ha denunciado: "Me parecía surrealista; cuando vi el vídeo, me daba asco". Patricia, otra de las víctimas también decidió denunciar para que ninguna otra mujer tuviese que pasar por lo mismo: "Al final, lo sube a las redes sociales sin permiso alguno cuando yo no he accedido, ni he querido

Tras un juicio rapido, el youtuber Wilson Alfonso ha sido condenado por tres delitos de abuso sexual. Será multado y tendrá que indemnizar a sus víctimas. Dice que está arrepentido y que dejará las redes sociales.

Sonia Fernández, su abogada, ha afirmado que "ha admitido lo que realizó, no lo va a negar". A su salida de los juzgados ha sido increpado por varios miembros de asociaciones feministas.