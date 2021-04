La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado a 12 años de prisión al principal acusado por el homicidio de David Carragal durante las fiestas del barrio ovetense de La Florida en la madrugada del 11 de junio de 2019.

La sentencia condena también a los otros dos acusados a una multa de 7 meses y 15 días, con una cuota diaria de 10 euros, por omisión del deber de socorro, según ha informado el TSJA.

La resolución, que no es firme, puede ser recurrida en apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El Jurado popular encargado de deliberar acerca de la implicación de J.C.C. en la muerte de David Carragal en las fiestas del barrio ovetense de La Florida en 2019 declaró al acusado culpable de un delito de homicidio doloso. En el transcurso del juicio la Fiscalía amplió de 11 a 15 años la petición de cárcel al no contemplar los atenuantes.

Por su parte, la defensa pedía que se le atribuyese al responsable de la agresión un delito de lesiones con resultado de muerte con dos atenuantes, confesión y reparación del daño. Para los otros dos acusados, sus defensas habían pedido la absolución, mientras que la Fiscalía no presentó acusación contra ellos.

Los hechos se remontan a la madrugada del 11 de junio de 2019, cuando la víctima, David Carragal, estaba esperando a un taxi con dos amigas en el barrio de La Florida. El acusado, nacido en 2000, y otros dos individuos, que también habían estado en la fiesta, se acercaron a ellos y les pidieron fuego y tabaco.

Después de decirles que no tenían, las dos chicas que iban con el fallecido se apartaron y comenzaron a cruzar la calle, mientras la víctima mantenía una conversación con el acusado y sus acompañantes, cuyo contenido no se ha determinado pero que no consta que fuera desafiante.

De repente, el acusado propinó al fallecido con su pierna izquierda una fuerte patada en la parte derecha de la cabeza, que le hizo caer de espaldas semiinconsciente y a plomo, y golpearse violentamente contra el suelo.

Inmediatamente, el acusado y sus acompañantes huyeron corriendo. Las lesiones provocadas por la caída terminaron por causar la muerte a Carragal, nacido en 1986.