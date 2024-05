Año y medio después del asesinato de Isabel Carrasco, Susana Martín fue la única periodista que consiguió entrevistar a las condenadas, Montserrat González y Triana Martínez, en la cárcel: "Un día Triana me llamó por teléfono, lloraba a lágrima viva. Me contaba que su abogado no les hacía caso, que ellas querían contar su verdad, y que querían darme una entrevista", recuerda en el vídeo sobre estas líneas.

La periodista explica a laSexta Columna que fue "varios domingos" y que "conseguí ocultar dos grabadoras" para una entrevista que convirtió en un especial donde publicó "las barbaridades que soltaban por la boca estas dos condenadas". "Arrepentirme no, lo hubiera hecho bien, que es distinto, porque matarla desde luego que la iba a matar, como hay Dios", le afirmaba Montserrat en una de las grabaciones.

"Yo les preguntaba y repreguntaba '¿sois conscientes de que habéis matado a una persona?' Y ellas 'era un bicho, no era una persona, fíjate lo que me hizo a mí'", comenta Susana, que asegura que "no eran conscientes de lo que habían hecho" y que "se sentían un poco heroínas y que de alguna manera, en algún momento, sentían que iban a ser premiadas por su partido".