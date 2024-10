Deberían ser gratis. Deberían, además, recibir únicamente dinero de los padres de forma voluntaria. Es lo que dice la ley sobre las escuelas concertadas. Unas escuelas que, en más del 70% de los casos, cobran cuotas obligatorias en conceptos de todo tipo hasta llegar en ocasiones a los 1.000 euros al mes.

Son centros privados con fondos públicos que, como cuenta Elena Cid, directora de CICAE, "hablan de complementos formativos" y de "aportación voluntaria" para hacer que los padres paguen.

"Son imprescindibles, no obligatorias"

Mientras, los centros concertados niegan que sean pagos obligatorios. "No, no lo son. Son imprescindibles, pero no obligatorios", afirma Oriol Blancher, presidente de la Agrupación Escolar Catalana.

Carla, madre de una alumna de un centro concertado, se negó a pagar. Su decisión tuvo consecuencias para su hija: "Se quedaba sola, con tres años. Sola en el patio. O la niña se iba al patio o hacía las actividades. Era una presión muy grande".

Y es que usan la exclusión como forma de presión. "A los que no pagan se les deja parados. Cuando preguntan por qué no pueden hacer eso les dicen que hablen con sus padres", concluye Cid.