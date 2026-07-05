¿Cómo distinguir entre deshidratación, agotamiento y golpe de calor? El semáforo clave para saber qué hacer ante las temperaturas extremas

Los detalles En el color verde, hay sensación de tener mucha sed y sequedad en boca y ojos; en el amarillo, aparece el dolor de cabeza y aumento de pulsaciones. En el rojo hay riesgo de desvanecimientos.

España enfrenta una ola de calor, la segunda en pocos días, reflejando una nueva normalidad donde las temperaturas extremas son más frecuentes y con menos descanso entre fenómenos. Según MoMo, desde mayo hasta el 5 de julio, más de 1.200 muertes se atribuyen a estas temperaturas, con 33 fallecidos en solo 24 horas. Es crucial saber actuar ante el calor, diferenciando entre agotamiento y golpe de calor, utilizando el 'semáforo del calor'. En casos de agotamiento, se recomienda enfriar el cuerpo y beber a sorbos; en golpes de calor, no ingerir líquidos y llamar al 112. El calor persistirá hasta el miércoles, con temperaturas superando los 30 grados en todo el país.

España está bajo una ola de calor. Está, de nuevo, bajo una ola de calor. Porque ya van dos en apenas días. Porque ya van un par con menos de una semana de diferencia. Es la nueva normalidad. Es una en la que las temperaturas extremas van a ser cada vez más frecuentes con cada vez menos descanso entre un fenómeno y otro. Ante esto, el riesgo para la salud es más que claro.

Según MoMo, son más de 1.200 las muertes atribuibles a las temperaturas extremas desde mayo a este 5 de julio. En apenas dos meses. Con 33 fallecidos en tan solo 24 horas por el calorazo que hay en el país. Los golpes de calor, cada vez más frecuentes.

Y, ante ellos, hay que saber cómo actuar. Hay que diferenciar entre lo que es agotamiento por el calor de lo que es un golpe del calor. Ayuda para ello el llamado semáforo del calor, con los colores verde, amarillo y rojo según sea el estado en el que se encuentra la persona en cuestión.

En verde, empieza a notarse sequedad en la boca y los ojos. Además, hay sensación de tener demasiada sed. En cuanto al color amarillo, el de agotamiento por calor, llega cuando sentimos dolor de cabeza, se acelera la respiración y se disparan las pulsaciones. Si el semáforo se pone en rojo hay riesgo de desvanecimiento.

¿Cómo actuar según sea el caso? Hay que tener cuidado, pues no es lo mismo el agotamiento por calor que el golpe de calor. En cuanto al primer estadio, se recomienda enfriar el cuerpo, buscar un lugar frío y beber a pequeños sorbos. Si se está en el segundo, no hay que beber líquidos y hay que llamar urgentemente al 112.

El inmenso calor va a seguir instalado en España al menos hasta el miércoles, con prácticamente la totalidad del país superando los 30 grados y algunas zonas llegando incluso a los 40. Ni en el norte van a escapar de las temperaturas extremas.

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