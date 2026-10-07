Los sindicatos médicos aplazan la huelga indefinida por la convocatoria de elecciones, pero advierten que su lucha "sigue viva"

¿Qué han dicho? "La decisión no supone una renuncia: la convocatoria de huelga continúa vigente y la movilización podrá reactivarse si el próximo Gobierno no atiende las reivindicaciones del colectivo", aseguran en un comunicado.

El Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos, el Sindicato Médico Andaluz y el Sindicato Médico de Euskadi, ha decidido aplazar los paros indefinidos previstos desde el 28 de octubre debido a las elecciones generales del 29 de noviembre. Aunque la huelga se mantiene vigente, el comité considera que sin un nuevo Gobierno no hay un interlocutor adecuado para negociar un marco normativo propio para los médicos. La disolución de las Cortes interrumpe las negociaciones legislativas, por lo que el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad queda inactivo. Las demandas del colectivo, como un marco normativo propio y la eliminación de las guardias obligatorias, se trasladarán al próximo Gobierno. El comité subraya que el aplazamiento es estratégico y no un retroceso, y exige a los partidos políticos que incluyan sus demandas en sus programas electorales.

El Comité de Huelga integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) ha anunciado el aplazamiento de los paros indefinidos convocados a partir del 28 de octubre debido la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

El comunicado advierte que la decisión "no supone una renuncia" y que el conflicto se "mantiene vivo" por la negociación del Estatuto Marco. "La convocatoria de huelga continúa vigente y la movilización podrá reactivarse si el próximo Gobierno no atiende las reivindicaciones del colectivo", añaden.

Según las organizaciones sindicales, la convocatoria electoral "cambia por completo el escenario" porque, hasta la formación de un nuevo Gobierno, consideran que no existe un interlocutor con capacidad para negociar un marco normativo propio para médicos y facultativos.

"Mantener ahora paros indefinidos supondría exigir un enorme esfuerzo al colectivo sin una vía política efectiva para alcanzar sus objetivos", según el comité, ya que "la disolución de las Cortes interrumpe la tramitación de las iniciativas legislativas en curso y deja sin validez formal los plazos, negociaciones y documentos asociados al proyecto", y si la nueva Cámara Baja quisiera recuperarlo, tendría que iniciar de nuevo su tramitación.

"En términos políticos, el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad queda enterrado", sentencian, algo que consideran "un éxito indiscutible para las organizaciones convocantes y para el conjunto de médicos y facultativos".

No dudarán en retomar los paros "si no obtienen una respuesta"

"El compromiso con los objetivos que originaron la movilización permanece intacto: un marco normativo propio, una mesa de negociación específica, el fin de la explotación que representan las guardias obligatorias, una jubilación acorde con la carga de trabajo y una clasificación profesional que reconozca la cualificación y la responsabilidad del colectivo", afirman.

Además, avanzan que el Comité de Huelga trasladará estas exigencias al Gobierno que salga de las urnas "y no dudará en retomar los paros si no obtiene una respuesta", a lo que añaden: "El aplazamiento de las jornadas previstas desde el 28 de octubre es una decisión estratégica, no un paso atrás: la convocatoria de huelga sigue en vigor. Ante la nueva cita electoral, el Comité de Huelga exige a todos los partidos que incorporen a sus programas una posición clara sobre estas demandas".

"Las elecciones no nos paran. El aplazamiento de los paros tampoco. Por todo lo anterior, las organizaciones del Comité de Huelga remarcan que se sigue trabajando, reuniéndose con los grupos políticos y exigiendo compromisos concretos para los médicos y facultativos", concluye el comunicado.

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