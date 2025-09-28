Ahora

Comida, luz o viajes del Imserso: así organizan sus gastos los pensionistas

Los detalles Algunas ciudadanas, como Consuelo, que tiene una pensión de 1.500 euros, llevan a rajatabla sus cuentas: "La luz la tienes en verano con el aire a 80 euros, el agua cada tres meses a 50 o 60 euros".

La subida de los precios en todo tipo de artículos ha afectado a todo trabajador, pero también a todo jubilado pensionista. Por este motivo, los mayores también han tenido que reorganizar sus gastos y priorizar algunos ámbitos.

"Para la comida como somos dos, así que alrededor de 600 euros. Y después, comunidad, garaje que son otros casi 100 euros mensuales. Y el resto, para lo lúdico", añade.

Mientras, Araceli recibe una pensión más baja, de 1.000 euros, pero ella vive sola. "Unos 200 euros para casa, escalera, luz y agua y para la comida, otros 200 o 300 euros". A su vez, asegura que algunas veces ahorra "100 o 200 euros".

María Jesús utiliza "un tercio (del total) para la casa, un tercio para comer o para ropa y ahorro otro tercio". Otros prefieren invertir en libros, en los viajes del Imserso o en alguna que otra actividad.

