Una denuncia por un exceso de veladores en un bar de Sevilla ha acabado destapando la 'cocina de los horrores', tras lo que la Policía Local ha precintado el local por insalubridad en la cocina e incumplimiento de las medidas de seguridad.

En el interior de la cocina, tal y como puedes ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia, había comida amontonada, mezclada y fuera de la nevera; además, la instalación eléctrica deficiente era, por lo que había riesgo de incendio. Los agentes encontraron incluso caracoles en el suelo, junto a productos de limpieza, como un bote de lejía.

Sorprendentemente, algunos vecinos de la zona coinciden en que la comida estaba buena, mientras que otros decían que habían notado algo, aunque no se podían imaginar lo que se ocultaba dentro de la cocina. "No me gustó el ambiente, me levanté y me fui. No me quedé a desayunar...", expresa una vecina, mientras que otro celebra que "lo cerraran".

Además, en el bar únicamente había un extintor, pese al riesgo de incendio que supone el cableado. Las autoridades también descubrieron que el local carecía del seguro obligatorio de responsabilidad civil.