Colas eternas a la intemperie para acceder a la regularización: los alcaldes del PP critican la falta de previsión y el Gobierno dice que son los primeros días

Los detalles Uno de los requisitos para poder acceder a la regularización extraordinaria es el certificado de vulnerabilidad que expiden los ayuntamientos.

Miles de personas esperan al aire libre para obtener el certificado de vulnerabilidad, un documento esencial para solicitar la regularización en España. Este certificado, emitido por los ayuntamientos, confirma la situación de fragilidad social, económica o familiar del solicitante. En Roquetas de Mar, se reparten unas 160 citas diarias, dejando a muchos a la intemperie durante días. En L'Hospitalet de Llobregat, personas han sufrido insolaciones por la espera. Alcaldes del PP critican la falta de planificación del Gobierno, mientras que el Ejecutivo defiende que es un proceso inicial y acusa a los críticos de boicotear los derechos de los solicitantes.

Miles de personas están pasando horas a la intemperie para conseguir uno de los requisitos básicos que les permitirá solicitar la regularización en España: el certificado de vulnerabilidad. Se trata de un documento oficial que emiten los ayuntamientos y que verifica que esa persona solicitante se encuentra en una situación de fragilidad social, económica o familiar.

Un escollo más para miles de personas que quieren regularizar su situación y que están dispuestas incluso a pasar la noche en la calle para no perder su turno.

Este martes algunos ya no soportaban el fuerte sol y han colocado telas para refugiarse en su sombra. "Llevamos tres días esperando, aguantando hambre, aguantando sol, aguantando frío... para esto", cuenta a laSexta una mujer que aguarda conseguir ese documento en Roquetas de Mar.

En ese ayuntamiento se reparten diariamente unas 160 citas, el resto tendrá que seguir esperando para conseguir el certificado de vulnerabilidad. Vivimos a la intemperie, estamos dos o tres días a la intemperie y vamos a pedir un papel de vulnerabilidad. Ya solo con estar aquí somos vulnerables", critica otra mujer.

Tras varias horas al sol, han aparecido los primeros gestos de solidaridad, con personas repartiendo comida y bebida. "Yo también he esperado así cuando no tenía papeles", ha contado un voluntario que ha repartido cientos de botellas de agua.

En L'Hospitalet de Llobregat se ha vivido una situación muy similar. Muchas personas han pasado la noche esperando. María relata a laSexta que, por el calor, acabó sufriendo una lipotimia y una insolación.

Alcaldes del PP critican la falta de previsión

Ante esta situación, desde el Ayuntamiento tratan de dar un mensaje de calma y han explicado que se atienden a unas 300 personas de media y que "no es necesario hacer cola toda la noche". Mientras que algunos alcaldes 'populares' critican que la medida se haya puesto en marcha sin contar con los consistorios.

"El Gobierno de España actuando de manera irresponsable es una situación que ha generado un caos importante en los ayuntamientos", ha declarado el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Su homóloga de Valencia, María José Catalá, ha esgrimido que "el ciudadano no debe verse perjudicado por la falta de planificación y el colapso que está provocando un real decreto de Pedro Sánchez que se ha hecho a espaldas de los ayuntamientos".

Mientras, el Gobierno ha justificado esta situación argumentando que son los primeros días y ha afeado estas críticas. "Están boicoteando, no ya al Gobierno, sino a las esperanzas y derechos de miles de personas", ha reprochado Elma Saiz.

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