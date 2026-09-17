Clases suspendidas, cortes de carreteras y graves inundaciones por el temporal en la Comunitat Valenciana

Los detalles El litoral norte y sur de Alicante y el litoral sur de Valencia están bajo aviso naranja por precipitaciones. Podrán llegar a registrarse acumulados superiores a 120 litros por metro cuadrado en solo dos o tres horas.

Las intensas lluvias torrenciales en la Comunitat Valenciana han llevado al Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) a suspender las clases el 17 de septiembre en las Pedanías Sur de Valencia. El Ayuntamiento de Elche también ha decretado la suspensión de la actividad docente hasta las 15 horas debido a la alerta naranja emitida por la AEMET para el litoral sur de Alicante. Se esperan precipitaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado y posibles rachas de viento y granizo. Las fuertes tormentas han causado incidentes en Valencia, obligando al cierre temporal del metro y el aeropuerto de Manises, y al aplazamiento del partido Levante-Athletic.

Tras las intensas lluvias torrenciales registradas durante esta noche en la Comunitat Valenciana y ante la alerta naranja emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este jueves, el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) ha acordado suspender la actividad lectiva de este 17 de septiembre en todos los centros escolares de las Pedanías Sur de Valencia.

Por su parte, el Ayuntamiento de Elche también ha decretado la suspensión de la actividad docente en todo el término municipal hasta las 15 horas, después de que la Aemet haya establecido la alerta naranja para el litoral sur de la provincia de Alicante.

Este jueves el litoral norte y sur de Alicante y el litoral sur de Valencia están bajo aviso naranja por precipitaciones acumuladas de 60 litros por metro cuadrado en una hora. Podrán llegar a registrarse acumulados superiores a 120 litros por metro cuadrado en solo dos o tres horas. Son probables además rachas muy fuertes de viento y granizo, que podría ser muy abundante o grande.

La decisión de suspender las clases se ha adoptado tras las fuertes tormentas de esta noche que han hecho revivir este miércoles en Valencia el temor tras la DANA de 2024 al anegar rápidamente calles, bajos y carreteras de València y su área metropolitana, dejando cientos de incidentes, hasta ahora ninguno grave, y obligando a cerrar por unas horas el metro y el aeropuerto de Manises.

En municipios de la 'zona cero' de aquella DANA, como Torrent, Paiporta y Aldaia, las trombas caídas en apenas una hora han puesto en alerta de nuevo a los servicios de emergencia y a los vecinos, hasta el momento sin daños materiales graves y sin haberse desbordado ningún barranco.

Además, la tromba de agua que descargaba en la capital valenciana desde las nueve de la noche, hora de inicio del partido, obligó a aplazar el Levante-Athletic de LaLiga y ha generado problemas en varias líneas de la red de Cercanías de Valencia, mientras varios municipios de Valencia y Alicante han decidido suspender sus clases para este jueves ante el aviso naranja de Aemet por el riego de fuertes lluvias, el mismo que había para este miércoles.

Se recupera progresivamente la normalidad

La provincia de Valencia recupera progresivamente la normalidad este jueves tras el intenso episodio de lluvias torrenciales pero que no ha dejado heridos ni daños materiales, más allá de la caída de ramas, inundaciones de bajos y pasos subterráneos e incidencias en la red de transporte.

Prácticamente la totalidad de municipios que recibieron el impacto de la DANA hace dos años pusieron ayer miércoles en marcha un dispositivo especial de emergencia, activaron servicios especiales de seguridad y vigilancia, barreras antiinundaciones y otras medidas de protección.

Varios alcaldes de la "zona cero" de aquellas riadas de 2024 han explicado a EFE que han vivido unas horas tensas, ante la intensidad de las trombas de agua, que han llegado a acumular más de 100 litros por metro cuadrado, pero que finalmente no se han lamentado daños y, en algunos casos como el de Aldaia, se ha podido comprobar la efectividad de algunas obras realizadas para reducir el riesgo.

Aunque se registró un incremento significativo del caudal en barrancos como el del Poyo o el cauce del Magro, no se produjo ningún desbordamiento y tampoco se han registrado daños relevantes.

Desde la Generalitat se emitió anoche un mensaje de aviso a la población, con la recomendación de evitar acercarse a cauces y barrancos y acceder a pisos superiores en caso de que subiese el nivel del agua. Eso sí, una vez más, como ya ocurrió en la DANA mortal de 2024, la alerta se envió tarde, a las 22.08 horas, cuando los avisos por fuertes lluvias estaban desde las 16.00 horas.

El aeropuerto y Metrovalencia vuelven a estar operativos pero con "diferentes problemas"

La pista del aeropuerto de Valencia, en la localidad de Manises, vuelve a estar operativa tras las lluvias de última hora de este miércoles que provocaron inundaciones y obligaron a desviar 12 vuelos, según informa el gestor Aena en su cuenta de X.

Por otra parte, Metrovalencia, que cerró la noche con la circulación de todas las líneas interrumpidas igualmente por las lluvias, ha comenzado este jueves a prestar servicio tras unas de trabajos para solucionar las diferentes incidencias.

Si bien Metrovalencia circula en todas las líneas de metro y tranvía, avisa de "diferentes problemas para garantizar la regularidad del servicio temporalmente", según anuncia en su cuenta d X.

Tras el corte de la circulación, Metrovalencia informó de que esperaba volver a circular "en función de la evolución del temporal y de las actuaciones que haya que realizar".

Pasadas las 0.00 horas, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) seguía trabajando "para atender a las personas que permanecen en algunos trenes afectados" y que "poco a poco", siempre que las condiciones lo permitiera, trasladaría a los viajeros "mediante medios de transporte alternativos".

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