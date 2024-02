Los ladrones entraron de noche en la casa el pasado mes de agosto, mientras María del Monte y su pareja, Inmaculada Casal, dormían. A pesar de que al principioel hermetismo ante lo sucedido era total -"quiero que entendáis que no puedo hablar", decía la cantante- poco a poco se fue sabiendo más de lo ocurrido aquella madrugada.

Fueron cinco los encapuchados que después de saltar la valla de la casa y forzar la entrada, las maniataron, pero también las amordazaron: "Que tu estés durmiendo y que te despierten 5 encapuchados en tu casa y te obliguen a darles todo lo que tienes". Del Monte calificó la jornada como "uno de los peores días" de su vida y la de su pareja.

Fue sencillo saber que los ladrones conocían sospechosamente la distribución de la casa y la ubicación de una caja fuerte, de la que exigieron su combinación para abrirla. Entre el botín se incluía dinero en efectivo, joyas como unos pendientes que le regaló a la cantante su padre, u objetos de gran valor sentimental como la pluma con la que firmó su primer contrato discográfico.

En este aspecto, María del Monte aseguró que en su casa "no suele haber cantidades ingentes de dinero", a lo que añadía que "llevarse, se han llevado todo". Un asalto que a pesar de no dejarles secuelas físicas calificaron de traumático. "Estamos en shock, horrorizadas, no dormimos.... Ha sido una experiencia traumática", lamentaba Casal.

Tras lo sucedido, la cantante continuó con su actividad profesional y siempre se mostró confiada en encontrar a los culpables, así como en los Cuerpos de Seguridad del Estado. La operación ha terminado con ocho detenidos, entre los que se encuentra precisamente su sobrino, Antonio Tejado, como el autor intelectual del robo. Este lunes ha ingresado en prisión provisional comunicada, pero sin fianza.

De una relación muy cercana, a asaltar la casa de su tía

Según la investigación, Tejado pertenecería a una banda dedicada a entrar en casas de lujo en la provincia de Sevilla, por lo que podría estar relacionado con el robo en la vivienda hispalense del futbolista Sergio Ramos.

La organización criminal, que además contaba con dos machacas -encargados de transportar y custodiar los botines-, estaba liderada por 'El Ruso', un boxeador afincado en la capital andaluza que aparece en un vídeo promocional de un gimnasio junto al sobrino de María del Monte.