Antonio Tejado ha sido detenido junto a otras siete personas más en el marco de una operación policial contra una banda dedicada a robar casas, en Sevilla. Además, está siendo investigado por el robo en la vivienda de su tía, María del Monte. La artista ha hablado con los reporteros y, muy afectada, ha reconocido que no lo estaba pasando nada bien. "Confiando plenamente en la justicia y, por encima de todo, hay que creer en la presunción de inocencia", ha afirmado María del Monte, que ha insistido en que ella no es "quien para sospechar de nadie".

"Las sospechas no son buenas y yo no he sospechado ni sospecho de nadie hasta que un juez diga lo que tenga que decir", ha destacado la artista, que, sobre cómo está, ha afirmado tajante: "Si queréis saber cómo estoy, poneos en mi lugar y lo sabréis".

Angie Cárdenas destaca que la artista "está completamente abatida" y Tatiana Arús recuerda que en el momento del robo de su casa, "robaron algunas pertenencias que solo los más allegados a María del Monte sabían dónde estaban": "A ella eso ya le hacía sospechar".