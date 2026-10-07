Cientos de afectados por un fraude turístico a pocos metros de la casa de Maricarmen: reservaron un hotel que no existe

En el barrio del Retiro, a pocos metros de la casa de la que Maricarmen fue desahuciada, se amontonan personas con maletas, indignadas porque al llegar a la puerta de su alojamiento descubren un cartel que les dice que su hotel no existe.

En el madrileño barrio del Retiro, a pocos metros de la casa donde Maricarmen fue desahuciada, se agolpan personas con maletas y una reserva, indignadas porque al llegar a la puerta del portal se encuentran con un cartel que les advierte de que han sido estafados.

"Nos dimos cuenta de que era todo mentira", afirma Nicolás, que había reservado por 180 euros la noche en un hotel que no existe a través de la plataforma 'Booking'. Otros se acaban de enterar al ver las cámaras de laSexta en el lugar: "Venía a confirmar y dejar la maleta y os acabo de encontrar en la puerta haciendo un reportaje de que no hay hotel aquí", comenta Alonso.

Los vecinos de este edificio, situado en pleno centro de Madrid, creen que podría haber cientos de estafados. En el momento de la realización de este reportaje, el anuncio en 'Booking' seguía activo.

Ofertaba 53 metros cuadrados, camas grandes, cocina equipada, desayuno, aparcamiento y hasta un spa. Sin embargo, en los últimos días las reseñas sobre este alojamiento empezaban a ser negativas y ya alertaban de la estafa. "Nos engañaron y tuvimos que dormir en el coche. Nadie apareció", denunciaba una de ellas.

Algunos usuarios, que sí que lograron alojarse, explican que lo que se encontraron poco tenía que ver con lo que se anunciaba. Más Vale Tarde ha intentado contactar con 'Booking'. Tras varios intentos, una larga espera, y superar los numerosos filtros para exponer el caso, la respuesta de la plataforma es finalizar la comunicación.

Minutos después de la emisión de este reportaje en Más Vale Tarde, el anuncio había dejado de estar disponible.

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