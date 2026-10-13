Ahora

Pérdidas valoradas en millones de euros

Un ciberataque malogra el producto fresco y congelado de varios supermercados franceses

Los detalles Diversas empresas del sector de los congeladores, cuyos sistemas se vieron afectados, están manteniendo una reunión de crisis para conocer cómo pudo producirse el ataque e introducir mecanismos para evitarlo en el futuro.

Vista del pasillo de alimentos congelados cerrado en un supermercado cerca de Nantes después un ciberataque Vista del pasillo de alimentos congelados cerrado en un supermercado cerca de Nantes después un ciberataqueReuters
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un ciberataque lanzado contra varias cadenas de supermercados de Francia ha provocado que se malograra la mercancía fresca y congelada de los mismos, generando pérdidas valoradas en millones de euros, ha confirmado el dueño de una de las empresas afectadas.

Según ha indicado la televisión BFMTV, los piratas lograron entrar en el sistema de control a distancia de los sistemas de refrigeración y lanzaron un programa de deshielo rápido, poniéndolos a 50 grados, lo que hizo que se estropearan los productos.

El Gobierno francés se ha tomado muy en serio este ataque, ordenando la apertura de una investigación centrada esencialmente en los posibles fallos de seguridad la empresa danesa Danfoss, responsable de los sistemas de refrigeración afectados.

Fuentes del Ejecutivo han indicado que París está en contacto con otros países de la Unión Europea (UE) potencialmente afectados, al tiempo que busca establecer el perímetro que ha resultado dañado en Francia.

El comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, ha condenado en la red social X los ataques, apelando a incrementar la vigilancia y alertando de que "la instrumentalización de la alimentación se ha convertido en una realidad".

"Atacar equipos esenciales a la conservación de productos frescos y al aprovisionamiento alimentario de los franceses es de una extrema gravedad y es inédito. Es inaceptable", ha escrito en X el responsable de los supermercados Coopérative U, Dominique Schelcher.

Además de su cadena, el ataque ha afectado también a tiendas de Intermarché, Netto, Leclerc, Monoprix y, según algunos medios, también algunos supermercadosde Carrefour.

Algunos de estos grupos han comunicado cuántas de sus tiendas se vieron afectadas, pero otros han sido más opacos. El grupo Mousquetaires, propietario de Intermarché y Netto, lo ha cifrado en "al menos 300", Coopérative U en "un centenar", mientras que Leclerc no ha precisado las cifras y Monoprix ha dicho que "una treintena".

Diversas empresas del sector de los congeladores, cuyos sistemas se vieron afectados, están manteniendo una reunión de crisis para conocer cómo pudo producirse el ataque e introducir mecanismos para evitarlo en el futuro. La empresa danesa Danfoss ya alertó el pasado 18 de septiembre que había detectado grietas de seguridad en sus sistemas informáticos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Cuatro detenidos, uno de ellos menor, por atentado a la autoridad y desórdenes tras intentar reventar la acampada en Sol
  2. Frente Amplio acuerda como candidata a Ada Colau e invita a Podemos "a formar parte de este proyecto"
  3. Visita de los reyes a Ceuta, en directo | Felipe VI y Letizia llegan a Ceuta con "ilusión y ganas" dos meses y medio después de la entrada masiva
  4. Siguen los retrasos en las salidas de la alta velocidad Madrid - Barcelona tras el incendio que interrumpió la línea cuatro horas
  5. El PP de Cádiz urge la dimisión de Landaluce y exige a los ediles de Algeciras retirarle su apoyo tras las denuncias por agresión sexual
  6. El papa León XIV será hospitalizado este martes para someterse a la operación del nódulo del pulmón