Un ciberataque malogra el producto fresco y congelado de varios supermercados franceses

Vista del pasillo de alimentos congelados cerrado en un supermercado cerca de Nantes después un ciberataque

Los detalles Diversas empresas del sector de los congeladores, cuyos sistemas se vieron afectados, están manteniendo una reunión de crisis para conocer cómo pudo producirse el ataque e introducir mecanismos para evitarlo en el futuro.

Un ciberataque dirigido a varias cadenas de supermercados en Francia ha provocado pérdidas millonarias al estropear productos frescos y congelados. Los piratas accedieron al sistema de control remoto de refrigeración y activaron un programa de deshielo, elevando la temperatura a 50 grados. El Gobierno francés ha iniciado una investigación enfocada en los fallos de seguridad de la empresa danesa Danfoss, responsable de los sistemas afectados. El comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, ha condenado los ataques, mientras que diversos grupos de supermercados, como Intermarché y Coopérative U, han reportado el impacto en sus tiendas. Empresas del sector están en reuniones de crisis para prevenir futuros incidentes.

Un ciberataque lanzado contra varias cadenas de supermercados de Francia ha provocado que se malograra la mercancía fresca y congelada de los mismos, generando pérdidas valoradas en millones de euros, ha confirmado el dueño de una de las empresas afectadas.

Según ha indicado la televisión BFMTV, los piratas lograron entrar en el sistema de control a distancia de los sistemas de refrigeración y lanzaron un programa de deshielo rápido, poniéndolos a 50 grados, lo que hizo que se estropearan los productos.

El Gobierno francés se ha tomado muy en serio este ataque, ordenando la apertura de una investigación centrada esencialmente en los posibles fallos de seguridad la empresa danesa Danfoss, responsable de los sistemas de refrigeración afectados.

Fuentes del Ejecutivo han indicado que París está en contacto con otros países de la Unión Europea (UE) potencialmente afectados, al tiempo que busca establecer el perímetro que ha resultado dañado en Francia.

El comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, ha condenado en la red social X los ataques, apelando a incrementar la vigilancia y alertando de que "la instrumentalización de la alimentación se ha convertido en una realidad".

"Atacar equipos esenciales a la conservación de productos frescos y al aprovisionamiento alimentario de los franceses es de una extrema gravedad y es inédito. Es inaceptable", ha escrito en X el responsable de los supermercados Coopérative U, Dominique Schelcher.

Además de su cadena, el ataque ha afectado también a tiendas de Intermarché, Netto, Leclerc, Monoprix y, según algunos medios, también algunos supermercadosde Carrefour.

Algunos de estos grupos han comunicado cuántas de sus tiendas se vieron afectadas, pero otros han sido más opacos. El grupo Mousquetaires, propietario de Intermarché y Netto, lo ha cifrado en "al menos 300", Coopérative U en "un centenar", mientras que Leclerc no ha precisado las cifras y Monoprix ha dicho que "una treintena".

Diversas empresas del sector de los congeladores, cuyos sistemas se vieron afectados, están manteniendo una reunión de crisis para conocer cómo pudo producirse el ataque e introducir mecanismos para evitarlo en el futuro. La empresa danesa Danfoss ya alertó el pasado 18 de septiembre que había detectado grietas de seguridad en sus sistemas informáticos.

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