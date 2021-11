El Ministerio de Interior ha cesado a la subdirectora de la cárcel de Villena por haberse inventado una supuesta agresión en la puerta de su casa. La exfuncionaria aseguró que varios encapuchados la agredieron a las puertas de su domicilio, pero la Guardia Civil ha concluido que fingió el ataque.

Ocurrió en septiembre, cuando la subdirectora del centro penitenciario de Villena, en Alicante, denunció que varios encapuchados. En su denuncia, dio a entender que se trataba de la venganza de un grupo de compañeros contra los que iba a declarar por haberse excedido con un recluso.

Sin embargo, el sindicato de Instituciones penitenciarias explica que, al día siguiente, los servicios médicos de prisión no apreciaron ninguna lesión en la denunciante.

La agresión de tres funcionarios a un recluso con una enfermedad mental quedó grabada por las cámaras de seguridad de la prisión y la subdirectora del centro aseguró que, al ser la responsable de custodiar dichas imágenes, había recibido amenazas para que fuesen borradas.

No obstante, esos mensajes presuntamente amenazantes se los envió ella misma, según ha podido saber laSexta. "Ya vemos que te has posicionado y de qué lado, así que no tendremos miramientos contigo. Vamos a por tu director y si tenemos que llevarte por delante lo haremos. Te vamos a joder la vida por perra", augura el mensaje. Sin embargo, no pudo otorgar el móvil porque dijo que se lo habían robado.

Además, recibió numerosos apoyos después de denunciar la agresión. Finalmente, la investigación dictamina que todo fue inventado. La subdirectora ha sido arrestada por simulación de delito y denuncia falsa. Se considera así que no hubo amenazas, ni golpes, y ya ha sido cesada de su cargo.