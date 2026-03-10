Vox se apunta una victoria en Baleares: el Parlament deroga la Ley de Memoria Democrática pese a que el PP prometió que no lo haría

Entre líneas El PP apoyó en 2018 parte del articulado de la ley de memoria balear, pero ahora argumenta que ha terminado "imponiendo una verdad oficial y olvidando a parte de las víctimas".

El Parlament de las Islas Baleares ha derogado la Ley de Memoria Democrática, impulsada por Vox y apoyada por el PP, pese a la oposición de los partidos de izquierda. Sergio Rodríguez, de Vox, defendió la derogación citando víctimas del bando republicano. La presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, criticó la medida como un acto grave en democracia. La diputada del PP, Cristina Gil, argumentó que la ley dividía y reescribía la historia. El PSOE y Més per Menorca criticaron al PP por incumplir acuerdos previos. La derogación podría afectar políticas de memoria y reconocimiento democrático.

El Parlament de las Islas Baleares ha derogado este martes la Ley de Memoria Democrática, una propuesta de Vox que ha contado con el apoyo del PP y la oposición de todos los partidos de izquierda de la Cámara legislativa. De este modo, Vox ha logrado uno de sus objetivos políticos de esta legislatura con el respaldo de los populares, que en abril de 2018 apoyaron parcialmente esta ley impulsada por el ejecutivo socialista de Francina Armengol.

En su defensa de la derogación, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha repasado una lista de personas asesinadas antes y durante la Guerra Civil por el bando republicano, a quienes se dedicaron calles que fueron renombradas a raíz de las leyes de memoria y que "no tuvieron nada que ver" con el golpe de Estado de Franco de 1936.

El pleno ha sido seguido en el salón de los Pasos Perdidos por miembros de la asociación Memòria de Mallorca, cuya presidenta, Maria Antònia Oliver, ha afirmado que la anulación de esta ley es "un acto muy grave en democracia y muy doloroso: se derogan derechos humanos".

El debate parlamentario ha sido muy agrio y los representantes de los partidos han traído a colación una y otra vez nombres de víctimas de la Guerra Civil y la represión, de uno y otro bando.

La diputada del PP Cristina Gil ha argumentado que la ley memorialista balear no une, sino que divide, enfrenta y "reescribe la historia", y ha recordado que el bombardeo más grave sufrido en Mallorca fue ejecutado por la aviación republicana el 24 de mayo de 1937, causando 20 muertos y 47 heridos, principalmente mujeres y niños.

"Nosotros mostramos dolor y respeto, pero para todas las víctimas", ha dicho Gil, quien ha admitido que el PP apoyó en su día una ley que finalmente ha terminado "imponiendo una verdad oficial, sacralizando una visión y olvidando a parte de las víctimas", como a los religiosos asesinados.

Críticas de la oposición

El portavoz del PSOE, Iago Negueruela, ha denunciado que el PP había pactado con la oposición mantener esta ley, algo que finalmente no ha sucedido. "Si una presidenta no tiene palabra, no se merece estar aquí", ha subrayado en alusión a Marga Prohens.

Por parte de Més per Menorca, Joana Gomila ha lamentado que el Govern del PP no tenga "convicciones", porque han derogado una ley que en su momento apoyaron. "El PP estará contento al ver la cara de felicidad de Vox, que le ha doblegado", ha dicho. Por su parte, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha asegurado que "más tarde o más temprano esta ley se recuperará".

Algo más de un centenar de personas se han manifestado este martes a las puertas de la Cámara para rechazar esta derogación y han exhibido fotografías de algunas de las mujeres asesinadas o torturadas durante el franquismo, como Aurora Picornell, Mercè Buxadé, Pilar Sánchez, Teresa Bellera o Matilde Landa.

Consecuencias de la medida

Sobre las implicaciones que tiene la derogación, el Govern no ha manifestado qué acciones concretas llevará a cabo, como podría ser la modificación de las calles que fueron renombradas en el marco de la Ley de Memoria.

En este sentido, el portavoz parlamentario de los 'populares', Sebastià Sagreras, ha subrayado que "en Baleares seguirá vigente la Ley de Fosas aprobada en 2016", por lo que sí habrá continuidad de ciertas acciones memorialistas como las exhumaciones, localización y señalización de fosas. No obstante, estas acciones no tendrán el paraguas más amplio de la Ley de Memoria.

También se prevé la desaparición de políticas de reconocimiento y pedagogía democrática propias de la CAIB, así como la condena explícita del franquismo por parte del Parlament balear. El Govern también tendrá más margen para reducir recursos, programas educativos y actuaciones simbólicas que la ley balear fijaba de manera más exigente. Asimismo, habrá una mayor dependencia de la ley estatal de memoria.

Por último, las asociaciones de memoria han denunciado que la derogación supondrá un "ninguneo" a su trabajo, al eliminar instrumentos de participación y reconocimiento creados por la ley de memoria balear, y temen que el apoyo institucional y presupuestario se limite a lo estrictamente técnico de fosas.

Tensión en el Parlament

Este debate ya nació con polémica con ocasión de su toma en consideración en un pleno celebrado el 18 de junio de 2024, cuando el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne (Vox), rompió una fotografía en la que aparecían las militantes comunistas Aurora Picornell y Antònia y Maria Pascual, asesinadas en Mallorca la noche de Reyes de 1937.

Por estos hechos, un juez ha ordenado la apertura de juicio oral contra Le Senne por un delito de odio, algo de lo que el presidente de la Cámara siempre se ha declarado inocente. El incidente tuvo lugar cuando Le Senne expulsó a dos diputadas socialistas, miembros de la Mesa del Parlament, por exhibir estas fotos a pesar de que les había ordenado retirarlas argumentando que vulneraban la neutralidad del órgano rector de la Cámara.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.