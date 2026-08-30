Muere un menor tras ser atropellado por un hombre que trató de huir en Castelldefels

Imagen del coche del hombre detenido tras atropellar mortalmente a un menor en Castelldefels

Los detalles El conductor ha sido detenido en su domicilio después de que emprendiera la huida tras atropellar al menor de 16 años durante la madrugada del viernes al sábado.

Un trágico accidente ocurrió en Castelldefels, Barcelona, donde un menor de 16 años murió atropellado durante la madrugada del viernes al sábado. El conductor del vehículo implicado huyó del lugar, pero fue detenido más tarde en su domicilio. El incidente, que involucró a tres personas, tuvo lugar alrededor de las 00:05 horas en la zona de Lluminetes. Las autoridades, incluyendo la Policía Local, Mossos d'Esquadra y el Sistema de Emergencias Médicas, acudieron al lugar. Las otras dos personas implicadas resultaron heridas y recibieron atención médica. La Policía Local investiga para esclarecer las circunstancias del accidente.

Un menor de edad ha muerto atropellado en Castelldefels (Barcelona) durante la madrugada del viernes al sábado y el conductor implicado, que había huido del lugar de los hechos, ha sido detenido en su domicilio, según ha informado la Policía Local de Castelldefels en Instagram.

El accidente, en el que estuvieron implicadas tres personas, se produjo alrededor de las 00:05 horas en la zona de Lluminetes, donde se desplazaron efectivos de la Policía Local, Mossos d'Esquadra y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Como consecuencia del atropello, un joven de 16 años falleció a causa de las heridas sufridas, mientras que las otras dos personas implicadas resultaron heridas y recibieron atención sanitaria.

El conductor del vehículo huyó del lugar y posteriormente fue localizado en su domicilio, donde fue detenido por los agentes.

La Policía Local se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las causas del atropello.

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