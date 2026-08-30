Pelea con escopeta en mano: detenido un hombre que llegó a dispararla durante una discusión en Montblanc

Los detalles El varón en cuestión, que disparó al aire, ha sido arrestado por un presunto delito de amenazas.

En Montblanc, Tarragona, un hombre ha sido detenido tras una violenta discusión en la calle en la que apuntó con una escopeta a otra persona. Un vídeo muestra cómo dos hombres se enfrentan, uno de ellos incita al otro a golpearlo. La mujer de uno intenta intervenir, pero la situación se intensifica cuando uno de los hombres golpea al otro en la cabeza. Tras un disparo, el hombre regresa con una escopeta y amenaza: "¡Tírate al suelo o te mato!". Los Mossos d'Esquadra llegan y logran controlar la situación, arrestando al hombre por amenazas.

Un hombre ha sido detenido en Montblanc (Tarragona) tras una discusión entre varias personas en plena calle en la que llegó a apuntar con una escopeta a otra persona.

Según se puede comprobar en un vídeo que ha mostrado parte de la pelea, dos hombres se enzarzan en plena calle después de que uno amenazara al otro: "Dale, dale, pégame, pégame".

La mujer de uno de ellos intenta sujetarlo pero ambos están muy agresivos hasta que uno de ellos golpea al otro en la cabeza.

Después, parece que se marcha dando la pelea por terminada: "Dale, tengo todo filmado". Hasta que se escucha un disparo y el hombre regresa con algo en las manos: una escopeta y parece que cargada.

"¡Tírate al suelo o te mato!", afirma mientras pide a su mujer que se aparte. Pero el forcejeo continúa hasta que llegan los Mossos d'Esquadra y ven el arma.

La escopeta acaba en el suelo, pero ahora es la mujer quien va armada con una rama: "Ven, cagón de mierda. Pégame ahora".

Finalmente los agentes consiguen reducirlos a todos y el hombre de la escopeta ha sido el único detenido por un delito de amenazas.

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