Siguen saliendo a la luz detalles de las últimas horas de Tomás Gimeno y sus hijas Anna y Olivia. En un nuevo auto, la autoridad judicial señala que la novia de Tomás Gimeno no sabía que éste estaba con las niñas ya que en la carta de despedida "no se hace alusión alguna a las menores".

Así, la nueva resolución judicial insiste en referencia a la carta que dejó el acusado dirigida a su actual pareja despidiéndose de ella, que en la misma éste no hacía referencia alguna a que tenía en su poder a las niñas, por lo que "la destinataria no podía intuir que se estaba gestando la comisión de alguna acción ilegal".

Es la aclaración de la magistrada que ha formalizado hoy su inhibición en el caso a favor de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife. El caso ya se tramita por dos delitos de asesinato y uno de violencia de género.

Por lo demás, la resolución es prácticamente idéntica a la dictada por la juez instructora el pasado sábado. Así, el auto recoge dos momentos clave con su pareja.

El primero es en el que Gimeno recoge a Olivia en el centro educativo del que su novia es directora y le entrega un estuche y una carta que le pide no abrir hasta las 23.00 horas. Su pareja no espera esa hora fijada y lo abre antes, encontrando 6.200 euros y una despedida. Precisamente esta carta es a la que ahora se refieren explicando que no se hacía mención alguna a las menores.

Después, a las 01.28 horas se produce otra llamada. Según el auto judicial al que ha tenido acceso laSexta, a las 00.41 horas del 28 de abril el teléfono de Tomás Gimeno vuelve a estar operativo y a ofrecer registros. El padre de las niñas habla con su novia a las 01.28 horas, "planteándole ésta que las niñas necesitarán a su madre", a lo que él contesta que sabe que eso le va a costar pero que con el tiempo "las niñas estarán bien con él, ya que tiene suficiente dinero para vivir".

Unas palabras que no hacían presagiar el trágico final de las niñas.