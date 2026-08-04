La huelga en el aeropuerto de Barcelona cancela una veintena de vuelos (y se esperan más) en plenas vacaciones

Decenas de personas en colas ocasionadas por la huelga de trabajadores de handling, en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, a 4 de agosto de 2026

A lo largo de la mañana del martes se han cancelado al menos 16 vuelos, mientras se espera que otros 14 sean suspendidos esta misma tarde. CGT ha convocado una huelga indefinida del servicio de 'handling' del aeropuerto.

Ni unas vacaciones sin caos, porque las huelgas, para que se noten, se plantean en temporadas complejas. Hoy, y de manera indefinida, ha comenzado una huelga del servicio de 'handling' en el aeropuerto de Barcelona, que por ahora ha obligado a cancelar casi una veintena de vuelos por la mañana, con otros tantos que podrían suspenderse a lo largo de la tarde. Los pasajeros se agolpan en las filas de las puertas de embarque, en una jornada en la que el seguimiento de los paros está siendo "bueno", en palabras de CGT.

El sindicato convocó una huelga indefinida para la plantilla de Groundforce, una de las primeras operadoras de asistencia en tierra del país, por la inacción de la dirección ante "el grave deterioro de la prevención de riesgos y las condiciones de salud laboral" en la base. Está llamado a la huelga el personal de asistencia en tierra, facturación y embarque de pasajeros y coordinación de vuelos del aeropuerto.

Según el sindicato, durante la mañana de este martes se han cancelado 16 vuelos —8 llegadas y 8 salidas— y otros dos han despegado sin equipaje. Además, la previsión de la organización es que esta tarde se cancelen otros 14 vuelos —7 llegadas y otras tantas salidas—.

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