Ceuta se organiza para dar comida y apoyo a los migrantes: "Estamos desbordados, necesitamos ayuda"

Los detalles Varias mujeres ceutíes se han reunido para crear un fondo y poder dar alimento a los migrantes que han llegado de Marruecos. Por su parte, los voluntarios de las ONGs multiplican sus esfuerzos.

Ceuta se vuelca con los migrantes que llegan desde Marruecos, con ONGs y ciudadanos ofreciendo ayuda. Las organizaciones intentan levantar el ánimo de quienes llegan exhaustos, como relata una voluntaria: "Se ha desmayado gente delante nuestra". Los fogones no paran, habiéndose distribuido más de 15.000 raciones en varios puntos, especialmente en las naves del Tarajal, donde se concentran muchos menores, según Mustafa Abdelkader, presidente de Luna Blanca. Los voluntarios, desbordados, piden más ayuda. En la playa del Trampolín, cercana al CETI, los migrantes reciben alimentos de Cruz Roja. La solidaridad local se manifiesta en ciudadanos que abren sus hogares para ofrecer duchas y preparar comida, como un grupo de mujeres que se organiza para comprar, cocinar y distribuir alimentos sin esperar nada a cambio.

Ceuta se vuelca con los migrantes que han llegado de Marruecos. Las ONGs intentan levantar el ánimo a quienes llegan agotados. "Se ha desmayado gente delante nuestra, les hemos tenido que auxiliar", cuenta una voluntaria.

Los fogones de las cocinas no se apagan para dar de comer a las personas que llegan. En los últimos días, han salido más de 15.000 raciones distribuidas por varios puntos. "Principalmente a las naves del Tarajal, donde están la mayoría de los menores", explica Mustafa Abdelkader, presidente de la ONG Luna Blanca.

Los voluntarios multiplican sus esfuerzos, confesando que están "desbordados" y necesitan ayuda. "Estamos muy desbordados, necesitamos manos, muchísima ayuda", cuenta una voluntaria.

Sin agua, comida, ni cobijo, cientos de migrantes están reubicados en la playa del Trampolín, la más cercana al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Aquí, un simple bocadillo les cambia la cara. En las últimas horas, han llegado varios camiones de Cruz Roja con alimentos.

La solidaridad también llama a la puerta de casa. Algunos ciudadanos tienen las puertas abiertas para que los migrantes puedan ducharse. Unas mujeres ceutíes cuentan que se han unido para hacer un fondo y con ese dinero preparar comida.

"Una va a comprar, la otra hace la comida, otra le va dando a la gente", cuentan. Ellas ofrecen su ayuda sin pedir nada a cambio.

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