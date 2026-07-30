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La voluntaria Halima Ahmed relata la urgencia de atender a los migrantes que llegan a Ceuta: "Vienen descalzos y hambrientos"

La ONG Luna Blanca ha ofrecido su infraestructura y recursos para ayudar en el reparto de comida y ayuda.

halima ahmed MVT
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En las últimas horas, miles de personas han entrado a nado a Ceuta, lo que ha generado una importante crisis migratoria por la dificultad de atender a tantas personas. Voluntarios y trabajadores de la ciudad han pedido ayuda para poder garantizar unos servicios de atención mínimos para estas personas que llegan sin nada.

Hamila Ahmed, educadora social, es voluntaria de Luna Blanca, y ha contado a Más Vale Tarde que "están llegando a las puertas de la ONG familias enteras, niños pequeños y chicos jóvenes".

La voluntaria ha revelado la gravedad de la situación, asegurando que es una emergencia, ya que llegan "totalmente descalzos, medio desnudos, mojados o incluso con el traje de neopreno todavía puesto".

"Llegan perdidos, sin saber a dónde ir, hambrientos... A eso es a lo que hemos intentado ayudar", ha relatado, a la vez que ha apuntado que gestionan esta situación desde una perspectiva humanitaria.

Ahmed ha explicado que Luna Blanca se ha puesto en contacto con el gobierno de la ciudad y con Delegación del Gobierno para ofrecer ayuda porque "tenemos una cocina, infraestructura, furgonetas isotermas y repartidores", ya que uno de sus programas es el reparto de comida a familias ceutíes vulnerables.

"Aprovechando toda esa infraestructura, nos hemos ofrecido como ONG para ver a qué podemos ayudar", ha indicado.

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