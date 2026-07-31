Los detalles No hubo heridos ni más incidencias en una intervención que terminó en torno a las doce de la noche en el recinto ferial del aparcamiento de los Campos de Sport de El Sardinero.

Unas quince personas quedaron atrapadas a 15 metros de altura en una atracción de las ferias de Santander. El incidente ocurrió alrededor de las 22:15 horas, cuando el servicio del 112 recibió el aviso y, según fuentes del Ayuntamiento de Santander, movilizó a los bomberos municipales al recinto ferial del aparcamiento de los Campos de Sport de El Sardinero. Los bomberos comprobaron que las personas afectadas eran 15 y procedieron a rescatarlas utilizando una escala. La intervención concluyó sin heridos ni más incidencias cerca de la medianoche. Añade laSexta como tu medio de referencia en Google.

Unas quince personas quedaron atrapadas anoche en una atracción de las ferias de Santander a unos 15 metros de altura y fueron rescatadas por los bomberos sin que hubiera heridos ni más incidencias.

En torno a las 22.15 horas hubo un aviso al servicio del 112 que informó de que estas personas se habían quedado atrapadas en la atracción, según fuentes del Ayuntamiento de Santander.

Se movilizó al recinto ferial del aparcamiento de los Campos de Sport de El Sardinero a los bomberos municipales, que comprobaron que las personas afectadas eran 15 y que estaban a unos 15 metros de altura.

Estas personas, a las que los bomberos bajaron una escala, pudieron ser rescatadas. No hubo heridos ni más incidencias en una intervención que terminó en torno a las doce de la noche.

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