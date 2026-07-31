Karim, tras cruzar a Ceuta nadando: "He atravesado el mar para tener una vida de persona normal. En Marruecos no hay nada"

Los detalles La crisis migratoria ha impactado en Ceuta con la entrada descontrolada de miles de personas. Algunas de ellas cuentan que han arriesgado su vida cruzando la frontera con el deseo de tener una vida mejor.

La crisis migratoria ha impactado en Ceuta con la llegada de miles de personas, muchas de ellas menores de edad, lo que ha desbordado completamente a la ciudad. Los migrantes, que han llegado a nado, buscan un lugar donde descansar, mientras que los servicios de emergencia y la Cruz Roja intentan socorrer a los heridos. Muchos de ellos han explicado a laSexta que huyen de la falta de oportunidades en Marruecos, buscando una vida mejor en España. La situación ha obligado al cierre de negocios y sobrepasado al personal del hospital, generando un escenario de emergencia nacional. La falta de recursos y la desesperación son evidentes, con migrantes deambulando por las calles, hambrientos y agotados. La situación recuerda a la crisis de mayo de 2021, cuando 8.000 personas entraron en Ceuta.

La crisis migratoria ha impactado en Ceuta con la entrada de miles de personas. Una situación que está dejando imágenes sobrecogedoras.

Los miles de migrantes que han llegado a nado buscan un sitio donde parar. Llegan agotados y descansan donde pueden. Mientras, la ciudad está completamente desbordada.

Algunos de ellos han explicado a laSexta por qué han decidido arriesgar su vida cruzando la frontera. "Yo quiero trabajar en Barcelona", explica uno de ellos.

Por su parte, Karim cuenta que lo que desea es poder vivir una vida de "persona normal", asegurando que eso es algo imposible en Marruecos porque "no hay nada". Esta persona desvela que llegó a Ceuta nadando por la noche. "En Barcelona tengo familia y amigos", desvela.

En cuanto a cómo se pusieron de acuerdo para cruzar tantas personas a la vez la frontera, desvela que se comunicaron por redes sociales. "Había muchas mujeres y muchos niños", cuenta, dejando claro que están aquí porque buscan tener una "vida mejor".

Otro de ellos explica que no tiene nada, ni dinero ni familia aquí. "No tengo comida ni agua", destaca, mostrando su alegría por haber llegado a España debido a que en Marruecos no hay trabajo.

Ceuta, completamente sobrepasada

La llegada masiva de miles de personas, la mayoría menores de edad, ha hecho que muchos negocios hayan tenido que cerrar sus puertas. Mientras, el personal del hospital está completamente desbordado.

El Sindicato Médico de Ceuta ha advertido de que esta crisis está dejando un escenario propio de una emergencia nacional, y otros profesionales avisan de que la ciudad no está preparada para este flujo de personas. Los servicios de emergencia y la Cruz Roja intentan socorrer a los heridos como pueden. Al menos 19 personas han muerto intentando cruzar la frontera.

Para los que han conseguido llegar a tierra, la situación de momento no es muy alentadora. Entre los migrantes hay muchos menores y familias enteras, como han contado voluntarios de las ONG que han desplegado todos los medios posibles para atender a todas estas personas. Equipos de laSexta sobre el terreno han presenciado también cómo los migrantes llegan empapados, hambrientos y agotados a la costa ceutí.

Muchos están descalzos y deambulan por las calles de la ciudad, a la espera de ser atendidos o poder entrar en el CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes). Mientras, el hospital de Ceuta y las autoridades están desbordados y advierten que no pueden asumir este flujo de personas.

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