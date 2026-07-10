Muere una menor de 17 años durante las celebraciones por la victoria de Francia ante Marruecos

Los detalles La joven cayó de un camión y fue arrollada por el propio vehículo. El conductor fue detenido y permanece bajo custodia policial mientras se investigan las causas del accidente.

Una joven de 17 años falleció en Aulnoye-Aymeries, Francia, tras caer de un camión durante las celebraciones por la victoria de Francia sobre Marruecos en el Mundial 2026. Según el diario La Voix du Nord, la adolescente se subió a la parte trasera de un camión sin remolque para unirse a la caravana de vehículos en el centro de la ciudad. En un momento, perdió el equilibrio, cayó y fue arrollada por el vehículo, falleciendo en el acto. Un menor que presenció el accidente fue hospitalizado en estado de conmoción. El conductor del camión fue detenido y está bajo custodia policial mientras se investigan los hechos.

Una joven de 17 años murió durante la madrugada del viernes en la localidad francesa de Aulnoye-Aymeries, en el departamento del Norte, tras caer de un camión mientras participaba en las celebraciones por la victoria de Francia sobre Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026, informó la prensa francesa.

De acuerdo con el diario regional La Voix du Nord, que fue el primer medio en dar a conocer el suceso, la adolescente se había subido a la parte trasera de un camión que circulaba sin remolque para unirse a la caravana de vehículos que recorría el centro de la ciudad tras el encuentro.

En un momento del recorrido perdió el equilibrio, cayó al suelo y fue arrollada por el propio vehículo. Los servicios de emergencia desplazados al lugar confirmaron el fallecimiento de la joven, que murió en el acto. Otro menor que presenció el accidente tuvo que ser trasladado a un hospital en estado de conmoción.

La prensa francesa también señala que el conductor del camión fue detenido y permanece bajo custodia policial mientras las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

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