Investigan la muerte de un temporero en Seròs (Lleida) por un posible golpe de calor

Imagen de archivo de un coche de los Mossos

Los detalles Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un temporero subsahariano de 64 años que trabajaba en una finca de fruta de Seròs (Lleida) se debió a un golpe de calor.

La policía catalana ha confirmado que un temporero falleció el jueves en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, un día después de ser ingresado tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras trabajaba recogiendo fruta. Inicialmente, el trabajador fue asistido en el centro de atención primaria de Seròs. Posteriormente, un helicóptero del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) lo trasladó en estado muy grave al hospital donde finalmente falleció. Este trágico suceso resalta la importancia de la rápida intervención médica en situaciones de emergencia, especialmente en trabajos de alta exigencia física.

Según ha confirmado la policía catalana, la muerte se produjo ayer jueves en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, al día siguiente de ingresar tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras trabajaba recogiendo fruta.

El temporero fue asistido inicialmente en el centro de atención primaria de Seròs y, desde allí, un helicóptero del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), lo traslado en estado muy grave al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

En los últimos días, la provincia de Lleida está viviendo un episodio de calor extremo, con el termómetro superan los 40ºC algunas localidades. Una ola de calor que no da tregua ya que, según las previsiones meteorológicas, las temperaturas que se mantendrán muy por encima de la media hasta finales de la próxima semana.

El pasado año, otro jornalero murió mientras trabajaba en la cosecha de la fruta en una finca de Alcarràs, en la misma comarca de Lleida.

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