A pesar de que la Guardia Civil ha informado de que no quedan personas atrapadas en la carretera, lo cierto es que esto no es así. LaSexta ha logrado ponerse en contacto con José Manuel Martins, camionero.Lleva tres días atrapado en la A7, desde las seis del pasado martes 29 de octubre, cuando le sorprendió el temporal. Por el momento, no ha recibido ni comida ni agua por parte de las autoridades.

"De víveres nada", manifiesta, solo el "medio bocadillo y la botella de agua" que le llevaron los vecinos de "Torrente", el pueblo de al lado. "Nos trajeron lo poco que tenían estas personas", agradece en esta llamada telefónica, en la que informa de que en su cabina están "cuatro compañeros" que tienen también sus camiones atrapados. "Desde aquí los vigilamos", asegura. Pero no son los únicos que se encuentran atrapados en esta carretera. Informa de que "hay 20 camioneros o más" cerca de ellos.

"Con uniforme vimos a la Guardia Civil, porque la carretera se hundió algunos kilómetros atrás", informa, y añade que "hay un socavón". "Nos preguntaron si estábamos bien y si teníamos agua. También nos dijeron que no sabían cuándo iban a poder limpiar las carreteras", afirma.