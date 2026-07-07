Un socavón próximo a las obras de la L9 del Metro en Barcelona obliga a desalojar cuatro edificios

Los detalles El socavón, de unos 8 metros de diámetro, se ha producido en un patio interior de una manzana cercana a las obras del Metro de la L9 en Barcelona. Se han desalojado cuatro edificios.

Un socavón de aproximadamente 8 metros de diámetro ha surgido en un patio interior cercano a las obras del Metro de la L9 en Barcelona, lo que ha obligado a desalojar cuatro fincas en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, según informó el ayuntamiento. Los Bomberos de Barcelona recibieron el aviso antes de las 11:00 horas sobre el incidente en el número 4 de la calle de Rubistein, en el barrio del Putxet. Este caso recuerda al del Carmel de 2005, también relacionado con obras de la L9. Como medida preventiva, los bomberos evacuaron a los vecinos sin que se reportaran heridos.

Un socavón de unos 8 metros de diámetro en un patio interior de una manzana cercana a las obras del Metro de la L9 en Barcelona ha obligado a desalojar cuatro bloques en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, según informa el ayuntamiento de la Ciudad Condal.

Los Bomberos de Barcelona recibieron el aviso antes de las 11:00 horas por un socavón en un patio interior de manzana en el número 4 de la calle de Rubistein, en el barrio del Putxet, en un caso que recuerda al del Carmel de 2005, también vinculado a unas obras de la L9. De forma preventiva, los bomberos han desalojado a los vecinos de cuatro edificios cercanos, sin lamentar heridos.

Las fincas desalojadas son dos de la calle Rubinstein (las número 2 y 4) y otras dos en la calle Teodora Lamadrid (3 y 5). Los Bomberos han desplazado seis dotaciones a la zona, donde han detectado un agujero de 8 metros de diámetro que afecta al patio interior y a un pequeño almacén; en estos momentos, los efectivos trabajan para estabilizar el socavón y toda la zona.

El ayuntamiento ha activado los equipos del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB), conformado por trabajadores sociales y psicólogos que atienden a personas ante urgencias sociales como una repentina pérdida del alojamiento.

En el Ayuntamiento de Barcelona ha tenido lugar una reunión de urgencia entre el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, y los consellers de Presidencia y Territorio, Albert Dalmau y Sílvia Paneque, respectivamente.

El socavón en El Putxet se ha producido cerca de las obras de construcción del tramo central de la L9 del Metro, como ocurrió en 2005 en el barrio del Carmel de Barcelona. La mañana del jueves 27 de enero de 2005 se produjo un agujero de 35 metros de profundidad y 20 de diámetro en el pasaje Calafell del Carmel, en este caso por las obras de prolongación de la L5 del Metro. Un millar de personas tuvieron que ser desalojadas de sus viviendas por aquel socavón, que desató una crisis social y política en Cataluña.

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