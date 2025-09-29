Calles impracticables y bajos anegados en Gandía: el temporal golpea la comarca del sur de Valencia donde aún se espera lo peor

Las cifras Mientras que en el Safor han caído hasta 220 litros por metro cuadrado en apenas cinco horas, en Gandía lo han hecho 103 en solo 40 minutos. Además, se espera que las precipitaciones dejen 180 litros en las próximas 12 horas.

La provincia de Valencia, especialmente la zona sur, ha sufrido intensas lluvias que han dejado 220 litros por metro cuadrado en cinco horas, afectando gravemente a Gandía. Las precipitaciones han inundado calles, bajos y garajes, y han causado la suspensión de clases en varios puntos de la provincia. En Gandía, cayeron 103 litros en solo 40 minutos. El temporal ha afectado también al transporte, con retrasos en las líneas de Cercanías y cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto de Valencia. Las citas médicas han sido reprogramadas en zonas de riesgo. Se espera que la situación mejore a partir del martes.

Los casi 220 litros por metro cuadrado que han caído en cinco horas en la zona sur de la provincia, en la Safor, han dejado áreas de la localidad valenciana de Gandía prácticamente impracticables. Una tromba de agua a la que está prevista se sumen más a lo largo de la jornada en esta zona, donde continúa activo el aviso rojo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Costaba circular y se han inundado calles, bajos y garajes, porque la fuerza del agua ha sido brutal. Prueba de ello, los 103 litros de agua han caído en tan solo 40 minutos en Gandía. Allí, como en muchos otros puntos de la provincia de Valencia no hay clase. Y es que las previsiones indican que podrían caer hasta 180 litros en 12 horas.

Pendientes también de los barrancos donde las lluvias azotan, sobre todo, la zona sur de la provincia. Así están, por ejemplo, en el municipio de Tavernes de la Valldigna. No muy lejos de allí, en Xeraco, los trenes no han parado. En Oliva situación parecida, pues algunas líneas de Cercanías han superado los 40 minutos de retraso. De hecho, el temporal ha obligado a cancelar, al menos, cuatro vuelos en el Aeropuerto de Valencia.

Además, en zonas de riesgo por el mal tiempo se han reprogramado citas médicas, pues se espera que a lo largo de todo el día caigan fuertes lluvias en la provincia de Valencia. Será a partir de este martes cuando la situación tenderá a estabilizarse.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.